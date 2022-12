El delantero seguirá con el Inter de Porto Alegre. | Fuente: AFP

El peruano Paolo Guerrero renovó contrato con su club, Internacional de Porto Alegre, y seguirá jugando en el Brasileirao hasta el 2021. El 'Colorado' dio a conocer la notiicia a través de sus redes sociales.

"Goles: ok. Asistencias: ok. Contrato: ok. La renovación también está ok. Guerrero es del 'Colorado' hasta finales de 2021", publicó el Inter de Porto Alegre junto a una fotografía del 'Depredador' pateando el balón y un sello que dice: "¡Contrato renovado!".

Tras los rumores de su posible fichaje a Boca Juniors, Guerrero había asegurado que seguiría en Internacional para conseguir títulos con el club. El delantero fue una de las piezas fundamentales del 'Colorado' en su campaña de 2019 en la Copa Libertadores, Copa Brasil y el Brasileirao.

Inter de Porto Alegre se enfrentará ante su eterno rival, Gremio, por la semifinal de la primera fase del Campeonato Gaúcho. El encuentro se jugará este sábado 15 de febrero a las 2:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Beira Rio.

Te sugerimos leer