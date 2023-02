Paolo Guerrero en Internacional de Porto Alegre. | Fuente: AFP

Este miércoles, Internacional de Porto Alegre venció por 2-0 a Aimoré en el campeonato gaúcho y los dos goles fueron de Paolo Guerrero. Tras el compromiso, Eduardo Coudet, entrenador del equipo, se refirió al delantero peruano.

"Es un jugador muy importante para nosotros. Pero siempre reitero que no me gusta hablar de la parte individual, sino de la colectiva. Generamos muchas situaciones de gol", afirmó Coudet durante la conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador argentino fue muy crítico con las condiciones del campo del estadio Morada dos Quero-Queros, donde se disputó el compromiso: "Si necesita preparar un equipo para jugar así, busque otro entrenador. Porque no sé, no sé cómo prepararme para lanzar la pelota. Me gusta bien al fútbol o intentarlo. Pero ciertamente esperamos tener mejores condiciones".

"Es más fácil destruir que construir. El equipo que busca construir es bueno para tener un buen césped", agregó el estratega, quien ya se encuentra clasificado a la etapa de semifinales del campeonato.

Por su parte, Paolo Guerrero se reencontró con el gol desde el 3 de marzo antes del parón deportivo, cuando anotó ante Universidad Católica por la Copa Libertadores. En tanto al Torneo Gaúcho, el delantero no marcaba desde el último 26 de enero ante Pelotas.

