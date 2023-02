Inter de Porto Alegre perdió 1-0 ante Gremio en el Gauchao | Fuente: SC Internacional

A sus 36 años, Paolo Guerrero es la gran carta de ataque que tiene el Inter de Porto Alegre. Es el goleador del plantel y apunta a romper récords como ser el máximo artillero del club en la Copa Libertadores o a nivel personal convertirse en el jugador extranjero con más goles en el Brasileirao. Con el 'Depredador' han tenido protagonismo en todas las competiciones, pero siguen sin obtener títulos.

Ello ha generado las críticas de los aficionados del 'Colorado', que además reclaman al capitán de la Selección Peruana no haber podido convertirle a Gremio en los clásicos 'Gre-Nal' desde su llegada. Son seis juegos sin poder anotarles y tampoco ha podido alcanzar una victoria.

Los cuestionamientos al '9' también se dieron tras la derrota el último miércoles de Internacional frente a su archirrival en el Campeonato Gaúcho, por lo que su entrenador Eduardo Coudet salió en su defensa.

“No me gusta hablar de los casos individuales, pero si tengo que mencionar algo de Paolo, obviamente el campo de juego no lo favorecía", dijo el 'Chacho'.

“No quiero poner al campo de juego como una excusa. Sí entiendo que un ‘Gre-Nal’, un espectáculo como este, tendría que tener otras condiciones, ¿no es cierto? Las características de Paolo, sobre todo con los pies, no son favorecidas con este tipo de campo de juego y también no sale favorecido al no tener como acompañante a un delantero natural", explicó el estratega argentino.

Paolo Guerrero volverá a jugar con Internacional en la quinta jornada de la segunda fase del Campeonato Gaúcho el sábado 25 de julio, cuando enfrente a Esportivo.

