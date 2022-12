Paolo Guerrero fue campeón del Mundial de Clubes con Corinthians | Fuente: AFP

El último gran título internacional del 'Timao' lleva la marca del 'Depredador'. Aquel minuto 69 sigue registrado en la mente de los hinchas del Corinthians, el instante donde Paolo Guerrero se elevó y conectó el cabezazo para el triunfo ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes. Resultado histórico, pues se trata de la última vez que un equipo sudamericano levantó el trofeo.

Paolo Guerrero hizo historia en Corinthians y aunque tenía el respaldo de los torcedores, se despidió del club a mediados del 2015 al no llegar a un acuerdo de renovación. Luego de seis años, entre los que vistió las camisetas de Flamengo e Internacional, el '9' volvió a ser relacionado al club que lo acogió en Brasil.

El capitán de la Selección Peruana finaliza su contrato con Inter en diciembre próximo y cambiar de equipo es una alternativa. Así, en los últimos días se le relacionó al 'Timao', donde dejó un registro de 54 goles en 128 partidos.

¿Paolo Guerrero vuelve a Corinthians?

Roberto Andrade, actual director de fútbol de Corinthians y expresidente en el periodo que estuvo el '9', se refirió a la posibilidad de reclutar al delantero de 37 años ante la necesidad de contar con delanteros.

"No hay nada sobre Guerrero. No hay razón. No había negocio ni interés", dijo el directivo de forma escueta en 'Globoesporte'.

Paolo Guerrero se recupera de una molestia en la rodilla derecha tras su participación con la Selección Peruana en las Eliminatorias. No fue citado a la Copa América y esperar reaparecer en Internacional.

Paolo Guerrero le dio el Mundial de Clubes a Corinthians ante Chelsea

NUESTROS PODCASTS

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.

Te sugerimos leer