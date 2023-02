Paolo Guerrero enfrentó a Alianza Lima con el Inter de Porto Alegre en la Copa Libertadores 2019. | Fuente: AFP

A Paolo Guerrero nadie le quita las ganas por demostrar su hinchaje por Alianza Lima. El delantero de la Selección Peruana expresó su cariño a la entidad blanquiazul en una entrevista con Fox Sports Radio, después de que se le preguntara si tuviera que elegir a un equipo para jugar entre Boca Juniors y River Plate.

"Yo soy hincha acérrimo de Alianza Lima y es el único equipo por el que voy a hinchar, más allá de haber pasado por clubes importantes. En Argentina he sido simpatizante de Boca Juniors y River Plate, pero uno nunca sabe. El fútbol es de momentos y uno tiene que tomar decisiones, aunque un jugador siempre anhela a pasar por elencos grandes. Mentiría si digo que no me gustaría jugar en Boca o River", dijo.

Por otro lado, Paolo Guerrero se refirió a los rumores que lo vinculan con Boca Juniors desde hace meses y afirmó que nunca hubo una propuesta formal por él. Además, reiteró que no le cierra las puertas a jugar en el fútbol argentino teniendo en cuenta que a todo futbolista le gustaría pasar por equipos como el 'xeneize'.

"No sé si ha sido cierto o no eso de un interés de Boca Juniors. Siempre han habido rumores pero nunca nada concreto, por lo menos hacia mi empresario. Me hubiera gustado jugar en equipos grandes como los que tiene Argentina, ¿a quién no le gustaría? Siempre es importante pasar por esos clubes y vivir cosas lindas, además de ganar títulos", sentenció.

