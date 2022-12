El peruano habló sobre el interés de Boca Juniors. | Fuente: Sport Club Internacional

El delantero Paolo Guerrero se pronunció sobre su posible fichaje con Boca Juniors, en entrevista con Gauchazh Colorado. El peruano, que milita en el Internacional de Porto Alegre, también afirmó que buscará la victoria con su club en lo que resta del Brasileirao.

"Ahora estoy enfocado en el Inter, en los últimos dos juegos del Brasileirao. De lo que pueda suceder después no puedo hablar. Hoy estoy enfocado en nuestro objetivo, que es la clasificación de Libertadores. De después no puedo decir nada. Hasta ahora son rumores, no tengo detalles", afirmó Guerrero sobre Boca Juniors.

Asimismo, el 'Depredador' señaló que ha sido uno de sus mejores años. "Sin duda estoy feliz, aunque no he logrado los objetivos este año. Tuvimos la oportunidad de obtener un título, pero desafortunadamente no fue así. Ahora, como dije, lo que sucederá más tarde no lo sé. Siempre será lo mejor para el club y para mí, pero ahora estoy concentrado en los dos juegos restantes", añadió.

Paolo Guerrero fue el héroe en el último encuentro del Inter de Porto Alegre ante Botafogo por la fecha 36 del Brasileirao. El peruano anotó el único tanto a los 84 minutos, sellando la victoria del 'Colorado' en condición de visitante.

