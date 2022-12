Olympique de Marsella venció 1-0 a Saint Etienne | Fuente: Olympique de Marsella - Twitter

Olympique de Marsella y Saint Etienne se enfrentaron por la cuarta jornada de la Ligue 1 en el Stade Véldrome. El resultado del partido fue favorable para el equipo local luego de ganar por 1-0 con el tanto del atacante argentino Darío Benedetto.

El lateral de la Selección Peruana, Miguel Trauco, fue titular durante los 90 minutos. Sin embargo, su rendimiento no fue el mejor y no pudo evitar la caída de su equipo. Incluso, el gol de Olympique de Marsella trascendió por la banda que cubre el jugador peruano.

Lamentablemente, Saint Etienne se quedó con cuatro puntos en la tabla de posiciones y se ubica en el puesto 16. Por tanto, 'Los Olímpicos' sumaron siete puntos y ascendieron hasta la octava posición.

El siguiente duelo de Saint Etienne será ante Toulouse el próximo 15 de septiembre. Mientras que Olympique de Marsella se enfrentará al Mónaco en la misma fecha en condición de visitante.

Olympiqye de Marsella vs. Saint Etienne EN DIRECTO: alineaciones confirmadas

Marsella: Steve Mandanda; Jordan Amavi, Álvaro González, Boubacar Kamara Hiroki Sakai; Morgan Sanson, Kevin Strootman, Maxime López; Dimitri Payet, Bouna Sarr, Dario Benedetto.

Saint Etienne: Stéphane Ruffier; Mathieu Debuchy, Sergi Palencia, Harold Moukoudi, Loic Perrin, Miguel Trauco; Wahbi Khazn, Jean Eudes Aholou, Yann M'Vila, Romain Hamouma, Robert Benc

Marsella vs. Saint Etienne por la Ligue 1 | Fuente: Marsella

Saint Etienne vs. Olympique de Marsella se verán las caras este domingo, 1 de setiembre, por la fecha 4 de la Ligue 1. El partido se jugará en el Stade Vélodrome, a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). Miguel Trauco fue convocado para este duelo. Toda la información lo podrás seguir minuto a minuto por RPP.pe.

El técnico del Saint Etienne, Printant Ghislain, convocó a Miguel Trauco para este partido. El lateral izquierdo no estuvo a mitad de semana (ante Lille) debido a una fatiga en el esquiotibial izquierdo. No se ha confirmado si el peruano estará desde el arranque o no en el Vélodrome.

Lo único cierto es que, tras este partido, Miguel Trauco tiene que viajar a EStados Unidos para unirse a la Selección Peruana que jugará amistosos ante Ecuador y Brasil.

En la fecha anterior, el equipo del peruano cayó 3-0 ante el Lille. Ahora espera reencontrarse con una victoria que lo ayude a escalar en la tabla de posiciones.

El Olympique de Marsella viene de ganar 2-1 al Niza. En la tabla de posiciones, ambos equipos tiene con 4 puntos.

Te sugerimos leer