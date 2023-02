Nantes de Cristian Benavente cayó 2-1 ante Bordeaux. | Fuente: AFP

Nantes vs. Bordeaux se vieron las caras en la fecha 12 de la Ligue 1. El conjunto de Cristian Benavente y la escuadra de 'Les Girondins' chocaron en el estadio Matmut Atlantique, donde los dueños de casa se impusieron con dos tantos.

El primer gol de Bordeaux llegó al minuto 37. François Kamano remató con la derecha desde el centro del área rival tras la asistencai de Hwang Ui-Jo. El contraataque de los locales terminó abriendo el marcador. El segundo lo marcó el propio Hwang Ui-Jo a los 57 minutos tras el pase de Otávio. El surcoreano remató desde fuera del área para sellar la victoria.

Cristian Benavente no fue parte del once inicial del Nantes. El peruano ingresó al minuto 70 en reemplazo de Ludovic Blas, pero su juego no hizo diferencia. Con dos tantos arriba, el Bordeaux mantuvo el resultado e incluso tuvo que jugar con 10 hombres luego que Pablo se retirara lesionado con los tres cambios ya usados al minuto 88.

Nantes cayó 2-0 ante Bordeaux por la jornada 12 de la Ligue 1 francesa. Los 'Canarios' se encuentran terceros en la tabla de posiciones con 19 unidades, superados por Angers y PSG. Los parisinos se mantienen líderes con 27 puntos.

Nantes vs. Bordeaux: alineaciones confirmadas

Nantes: Alban Lafont; Thomas Basila, Andrei Girotto, Nicolas Pallois, Samuel Moutoussamy; Abdoulaye Touré, Mehdi Abeid, Ludovic Blas, Imran Louza; Moses Simon, Élie Youan.

Bordeaux: Benoît Costil; Mexer, Laurent Koscielny, Pablo; François Kamano, Otávio, Aurélien Tchouaméni, Loris Benito, Nicolas de Préville, Hwang Ui-jo; Jimmy Briand.

Estadio: Matmut Atlantique.

Nantes visitará al Bordeaux por la fecha 12 de la Ligue 1.

LA PREVIA

Nantes vs. Bordeaux se verán las caras en la disputa de la fecha 12 de la Ligue 1. El conjunto de Cristian Benavente y la escuadra de 'Les Girondins' chocarán este domingo 3 de noviembre a las 9:00 de la mañana (hora peruana) en el estadio Matmut Atlantique. La contienda será televisada por la señal de beIN Sports.

Por un lado, el Nantes de Cristian Benavente quiere prolongar su buen momento en la Ligue 1 que le ha permitido ubicarse en estos momentos en el segundo lugar con 19 unidades. Si bien los dirigidos por Christian Gourcuff perdieron en la última fecha a manos del Mónaco por 1-0, protagonizaron una histórica goleada en la Copa de Francia a mitad de semana al vencer por 8-0 al Paris FC.

Mientras tanto, el Bordeaux buscará poner fin a su racha de dos partidos consecutivos sin ganar en la Ligue 1 cuando reciba al Nantes de Cristian Benavente. Tras caer por 3-0 a manos del Lille durante la última jornada, el equipo de Paulo Fonseca se ubica en el noveno casillero de la tabla con 15 puntos y esperan volver a sumar de a tres en este duelo que disputan en casa.

