Miguel Trauco ya tiene todo cerrado con el Saint Etienne de la Ligue 1 y está viajando a Francia para firmar el contrato con la entidad europea. El lateral izquierdo de la Selección Peruana dejó tierras brasileñas con su representante y en los siguientes días estaría siendo oficializado como refuerzo del cuadro 'verde'.

Antes de tomar el avión que lo llevará a Francia, Miguel Trauco se tomó una serie de fotografías con aficionados de Flamengo por pedido de ellos. Incluso, tuvo la oportunidad de dialogar con la periodista Raissa Simplicio, a quien le manifestó que deja el 'Mengao' de la mejor manera y le destacó el comportamiento de la hinchada con él.

"Creo que la despedida de Flamengo fue bonita a pesar de que no pude lograr grandes objetivos. La hinchada se portó muy bien conmigo, me dio su respaldo y la llevaré aquí en mi corazón. Saint Etienne es un nuevo desafío, uno se traza metas y espera poder cumplirlas. Me voy de acá con la mejor experiencia", dijo.

Medios internacionales indican que Miguel Trauco firmará un contrato por tres años con el Saint Etienne. Esta será la primera experiencia en el fútbol europeo del lateral tarapotino, que anteriormente pasó por las filas de Unión Comercio y Universitario de Deportes.

