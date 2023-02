Wilmer Aguirres, Jean Deza y Manuel Corrales | Fuente: Metz, Nantes

El lateral izquierdo Miguel Trauco está viajando a Francia para cerrar su fichaje con Saint Etienne y convertirse así en el séptimo peruano del fútbol francés. ¿Quiénes estuvieron antes que el seleccionado peruano? Aquí te lo contamos.

Andrés Mendoza fue el primer peruano en el fútbol francés. Ocurrió en 2005. El delantero llegó procedente del Metalurg Donetsk (Ucrania) y jugó seis meses. Alternó en 20 partidos y marcó dos goles. Luego, regresó al club de su procedencia.

Wilmer Aguirre tenía 23 años cuando fichó por el FC Metz, que jugaba en ese momento en la segunda división. Era junio de 2006 y firmó contrato por tres temporadas. El equipo asciende primera división la temporada 2007-08, pero tras una temporada vuelve a bajar. En total jugó 31 partidos (13 en segunda y 18 en primera) y marcó 8 goles. Tras el descenso del equipo francés, el 'Zorrito' pide su préstamo a Alianza Lima.

Manuel Corrales llegó al FC Metz con Wilmer Aguirre a mitad de 2006 y estuvo dos temporadas. A mitad del 2008 regresa a Alianza Lima. El lateral izquierdo alternó en 28 partidos (24 en segunda y 4 en primera).

Raúl Fernández. Tras cuatro años y medio en Universitario, el portero peruano fichó por el Niza por dos temporadas (2011-12/2012-13). Tuvo poca continuidad. Tan solo jugó siete partidos. Fue vendido al FC Dallas en la MLS, donde sí tuvo una gran performance.

Jean Deza fue cedido a préstamo al Montepellier HSC al por una temporada a mitad del 2013. En su primera temporada llega a jugar 13 partidos y anota un gol. El segundo año, el peruano no llega a tener regularidad por una lesión, regresa al Perú y se queda en nuestro país para jugar por Alianza Lima por seis meses. Regresa a Francia, alterna algunos partidos más con el cuadro galo, pero finalmente rescinde contrato.

Percy Prado, 22 años. El nombre del volante quizás a muchos no les suene, pero es peruano de nacimiento (Huaral) y actualmente milita en el Nantes. Fue convocado por Daniel Ahmed a la Selección Peruana Sub 20, pero su club no le dio permiso.

