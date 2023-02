Kluiverth Aguilar confesó que su sueño es que lo dirija el español Pep Guardiola | Fuente: Difusión

RPP Noticias pudo tener una entrevista con Kluiverth Aguilar, reciente fichaje del poderoso Manchester City de Inglaterra. Con 16 años, todavía no puede viajar a Europa para disputar la Premier League, por ello se quedará en Alianza Lima hasta que cumpla la mayoría de edad. Sin embargo, eso no le impide soñar sobre cómo sería recibir órdenes del Pep Guardiola.

“Mi sueño siempre fue ser dirigido por Guardiola. Es un excelente entrenador, para mí en la actualidad es el mejor director técnico del mundo. Tras la oficialización del traspaso, quise soñar con un espectáculo grande. El poder llegar al Manchester City con un nombre más consolidado y recibir muchos aplausos”, dijo el zaguero bastante emocionado.

Además, el defensor contó detalles de cómo surgió el interés por él y quién fue la persona clave en esta transacción.

“Todo esto inició en el Sudamericano Sub-17 que se jugó en Lima en el 2019. Un scout brasileño llamado Kadou, al cual estoy muy agradecido, habló con mi representante para ser fichado por el Manchester City. Al inicio no sabía que él representaba también a Gabriel Jesús, pero ya luego mucha gente me comentó que era el representante del futbolista brasileño”, señaló el lateral derecho blanquiazul.

De otro lado, afirmó que por ahora se va a centrar únicamente en el torneo local y en consolidarse en el esquema que planteará el nuevo técnico victoriano, el chileno Mario Salas.

“Mi objetivo es campeonar con Alianza este año y hacer una gran campaña. Tuve la oportunidad ya de hablar con el profe Salas. De manera individual y grupal. Me ha felicitado y me ha dicho que vaya por el buen camino siempre y que nunca me salga de esa línea”, finalizó Aguilar.

