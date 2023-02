Busca el ascenso: Rayo Vallecano denunció adulteración de la competición por suspensión de partido. | Fuente: AFP

El último lunes se dio a conocer que el partido entre Fuenlabrada, equipo donde milita el peruano Jeisson Martínez, y Deportivo La Coruña fue suspendido por encontrarse siete casos de coronavirus en el conjunto madrileño.

Una vez anunciado por LaLiga, se tomó la decisión de postergar ese compromiso, pero el resto de partidos de la jornada por la Segunda División de España iban a disputarse con normalidad, una postura que más de uno criticó alegando que esto condicionaría a otros equipos al estar en la recta final.

Uno de los equipo que alzó la voz fue Rayo Vallecano, equipo de Luis Advíncula, y este martes ha presentado una denuncia pública al respecto.

"Rayo Vallecano quiere expresar su más profunda indignación ante la adulteración de la competición que se está intentando perpretar", se lee en el comunicado dirigido a LaLiga y RFEF.

"El Rayo Vallecano se está jugando el entrar en el play off para ascender a Primera División, un proyecto que lleva muchísimo trabajo y dinero invertido. Para ello, hoy necesitamos ganar nuestro partido, que el Elche CF no gane y que CF Fuenlabrada pierda", continúa.

Sin embargo, en su posición, para Fuenlabrada puede resultar más fácil ganar si se enfrenta a un Deportivo La Coruña que ya no se juega nada, pues está peleando su permanencia en Segunda División y, en caso no pierdan Albacete y Lugo, ya no tendría nada por qué disputar, lo que podría significar un beneficio para el rival.

"Puede suponer que Albacete y Lugo ganen sus encuentros y el Deportivo sea matemáticamente equipo de Segunda B, por lo que saldrían con una gran desilusión y sin ninguna fuerza a disputar ese partido contar el Fuenlabrada, lo que perjudicaría muy seriamente los intereses del Rayo Vallecano", indica el comunicado.

