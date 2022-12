La carta pase de Luis Advíncula pertenece a Tigres | Fuente: Rayo Vallecano

El lateral derecho internacional peruano Luis Advíncula, pese al descenso del Rayo a Segunda y su perdida de la titularidad en los dos últimos meses, mantiene su valor de mercado y, según ha podido saber EFE, ha sido uno de los jugadores más seguidos por los ojeadores de algunos clubes españoles y europeos en el estadio de Vallecas.Advíncula llegó al Rayo en agosto de 2018 cedido por el Tigres con un valor de mercado de tres millones de euros y regresará al conjunto mexicano con la misma cotización, según el portal especializado en traspasos de fútbol Transfermarkt.Este es el techo de cotización que ha alcanzado en su carrera profesional Advíncula. La barrera del millón de euros la alcanzó en enero de 2016 en el Newell's Old Boys argentino y posteriormente fue subiendo en el Bursaspor turco (1,3) y Lobos BUAP mexicano (1,5) hasta llegar a los tres del Tigres.Advíncula regresará a final de temporada al Tigres con un balance de su paso por España de 28 partidos oficiales, todos menos uno de titular, un gol marcado y dos expulsiones.Pese a expresar su deseo de seguir en el Rayo en varias ocasiones los últimos meses, el descenso a Segunda provoca que su continuidad se antoje muy complicada, tanto por motivos económicos como deportivos.Su futuro, en caso de no seguir en Tigres, podría estar de nuevo en Europa. Por el estadio de Vallecas han pasado varios ojeadores de equipos españoles y europeos para seguir sus evoluciones y el propio jugador peruano ya tiene experiencia internacional en las Ligas de Alemania (Hoffenheim), Ucrania (Tavriya), Portugal (Vitoria Setúbal), Turquía (Bursaspor), Argentina (Newell's Old Boys) o Brasil (Ponte Preta)

(Con información de EFE)

