Desde hace meses que Luis Abram se ha convertido en pieza clave para el Vélez Sarsfield de Mauricio Pellegrino. El defensor peruano es habitual titular en el conjunto de Liniers y el último martes alineó en el partido que su equipo perdió 2-1 ante la Universidad Católica por los cuartos de la Copa Sudamericana 2020. Allí, el peruano perdió un diente tras chocar con Fernando Zampedri.

Es más, además de 'volarle' un diente a Luis Abram, Fernando Zampedri fue autor de uno de los goles con los que la Universidad Católica venció a su par del Vélez Sarsfield por la ida de cuartos de final. No obstante, el delantero argentino recibió un baldazo de agua fría: dio positivo a COVID-19.

La dirigencia de la Católica primero dio cuenta en su cuenta de Twitter del contagio de uno de sus jugadores tras el cotejo ante el cuadro de Abram. No brindó el nombre del afectado, pero posteriormente fue el mismo Zampedri quien, en Instagram, anunció que tiene el coronavirus (es asintomático).

"Lamentablemente, me diagnosticaron positivo. Soy asintomático y me encuentro en perfecto estado de salud (...) Desde que fui informado, nos encontramos realizando el aislamiento correspondiente con mi familia (...) Es un obstáculo más que sé que voy a sobrepasar con el apoyo de mi mujer, mi hija, familia y de toda la buena energía que me transmiten", sostuvo el jugador en la cita red social.

Por otra parte, se espera que Luis Abram siga en el primer 11 del Vélez Sarsfield para el partido de este viernes frente a Racing Club por el torneo local. Luego, se vendrá el duelo de vuelta con la Católica en tierras chilenas.

