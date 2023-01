Juan Reynoso fue nombrado técnico del Cruz Azul el último sábado | Fuente: AFP

Cruz Azul no campeona hace 23 años. La última vez que alcanzó la gloria fue, precisamente, cuando Juan Reynoso aún era futbolista y capitán de la 'Máquina'. Ahora que llega como flamante entrenador, lo hinchas sueñan con romper con esa maldición que los ha perseguidos en los últimos años. Pero el estratega peruano pide calma e ir paso a paso. No hay que correr.

“El club, jugadores, todos el entorno, tenemos que recuperar la memoria y curar las heridas. Este es un equipo con historia y la reciente no ha sido buena, pero hay material para salir adelante, todos tenemos la capacidad. Por eso, hoy estamos en Cruz Azul, ya sea jugadores, cuerpo técnico, directivos, como para volver a ponernos en los primeros planos. La tarea no va a ser fácil, pero esa es la intención”, aseguró Juan Reynoso, en el programa La Jugada, de TUDN.

El técnico peruano contó que cuando él llegó a Cruz Azul se vivía un momento similar al actual. "El club tenía 14 años sin ganar ningún título. Ganamos la Copa con Vucetich y dijimos que nos íbamos a quitar un poco de presión, pero mentira, le gente quería la Liga. No había la presión de hoy, no había redes, no existía lo mediático".

La primera tarea de Juan Reynoso al frente de la 'Máquina' será "ganarnos la confianza del plantel, y tratar de unirnos. Los mejores momentos de Cruz Azul, cuando estuve, fue cuando formamos una familia".

Pedirán el título, pero el DT asegura que deben ir paso a paso , sin correr. "No hay que sumar presión. La primera parte de todo esto es no agobiarnos por el qué dirán. Por eso es importante curar las heridas y cuando eso se consiga, comenzar a subir".

Juan Reynoso fue capitán del Cruz Azul cuando salió campeón en 1997 | Fuente: Twitter Cruz Azul

