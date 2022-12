Puebla se enfrentará a Tigres en la liguilla final de la Liga MX | Fuente: @Puebla

El peruano Juan Reynoso, entrenador del Puebla del fútbol mexicano, aseguró que su equipo mantendrá la humildad para buscar vencer al favorito León en los cuartos de finales del Apertura del fútbol mexicano."No vamos a creernos de más; el miércoles verán a un Puebla que saldrá a competir ante un gran equipo como es León", dijo el estratega en una rueda de prensa en Monterrey, norte de México.Con una destacada actuación del guardameta uruguayo Nicolás Vikonis, quien convirtió un gol y evitó el del chileno Sebastián Vegas, el Puebla de Reynoso venció en la tanda de penaltis al campeón Monterrey y se clasificó a la liguilla del Apertura.Puebla llegaba como víctima; había terminado duodécimo del campeonato y visitaba al clasificado, monarca defensor, sin embargo empató (2-2) con anotaciones del paraguayo Osvaldo Martínez y Santiago Ormeño y desde los 11 metros se impuso por 4-2."La gente de Monterrey sabía que le íbamos a complicar y sucedió; mucha gente de fútbol no lo esperaba, el que apostó por el Puebla se llevó una buena lana", comentó.

Puebla clasificó a los cuartos de final de Guard1anes 2020 por la Liga MX | Fuente: Fox Sports

Reynoso elogió al entrenador del León, su rival de la fase de los ocho mejores del campeonato, pero advirtió que su equipo tiene tres días para recuperar a jugadores que se padecen la covid-19 y salir a jugar sin complejos contra León, que se clasificó en primer lugar."Esto es fútbol; no llegamos enteros, tenemos jugadores con covid, eso nos condicionó para utilizar los recursos, pero ahora vamos a tener tres días para recuperar a esa gente", señaló.Reinoso se negó a criticar a quienes pidieron su renuncia cuando el equipo tuvo altibajos en el campeonato y dejó claro que solo le interesa hablar de sus jugadores, a quienes elogió por su entrega en la cancha."Esto es el premio al esfuerzo de los chicos, no me interesa pasar facturas ni responder a nadie; lo logramos con el trabajo y compromiso de los chicos", añadió.Además del León-Puebla, los cuartos de finales del fútbol mexicano, que arrancarán el próximo miércoles tendrán otros tres duelos: Pumas UNAM-Pachuca, América-Guadalajara y Cruz Azul-Tigres

Así se jugará los cuartos de final de la Liga MX | Fuente: Liga MX

Te sugerimos leer