Juan Reynoso fue anunciado como nuevo técnico de Puebla tras dejar Real Garcilaso. | Fuente: Prensa Puebla

Juan Reynoso fue anunciado como nuevo director técnico del Puebla y el peruano se mostró muy ilusionado con el reto de entrenar al elenco 'camotero'. Y tras realizar su primera sesión de entrenamiento, todo indica que el 'Cabezón' hará su debut como estratega de la escuadra mexicana este jueves 29 de agosto frente al FC Juárez por la Liga MX.

No obstante, en la previa de este encuentro, el Puebla le hizo una peculiar promesa a sus hinchas por medio de sus redes sociales en caso no logren sumar los tres puntos. La entidad azteca le aseguró a sus fanáticos que, si es que no consiguen el triunfo en el debut de Juan Reynoso, le regalarán una cerveza a todos los que atiendan a la contienda ante el Atlético San Luis por la novena jornada del Torneo Apertura.

El Puebla no sabe lo que es ganar en lo que va del Torneo Apertura de la Liga MX, ya que solo acumula dos empates y tres derrotas en cinco partidos. Por lo tanto, más allá de esta promesa hecha por el conjunto de 'La Franja' a los hinchas, Juan Reynoso tiene cierta obligación de obtener un triunfo frente al recién ascendido FC Juárez para alejarse de las últimas posiciones.

