Juan Reynoso en Cruz Azul | Fuente: Cruz Azul

El último sábado Cruz Azul venció por 1-0 a Juárez y Juan Reynoso sumó once victorias consecutivas desde que llegó como entrenador del equipo mexicano.

Por su parte, Jaime Ordiales, Gerente Deportivo de Cruz Azul, conversó con RPP Noticias sobre el buen presente del entrenador peruano y el récord que ha conseguido al mando del equipo.

"Juan Reynoso mantiene el paso firme en su búsqueda del campeonato, logra una racha que no se había logrado con once victorias consecutivas. Es meritorio, sabe lo que es ser campeón con Cruz Azul", indicó Ordiales en diálogo con Fútbol Como Cancha.

Asimismo, también afirmó que la intención del club es mantener un vínculo largo con Reynoso: "Juan Reynoso quiere mucho a Cruz Azul y seguramente la institución querrá que él esté con nosotros mucho tiempo más".

Por otro lado, Ordiales habló sobre Yoshimar Yotún, jugador de Cruz Azul y de la Selección Peruana: "Yoshimar Yotún siempre ha mostrado su calidad internacional. Tuvo una lesión el año pasado y está retomando su nivel, su aporte es de mucho beneficio para el equipo".

Finalmente, indicó que por el momento no tienen en su radar a ningún jugador peruano en particular: "Por ahora no estamos buscando jugadores peruanos, no hay interés por alguno. Estamos enfocados en el equipo, posiblemente más adelante se analizará y si alguno le interesa, veremos si hay posibilidad".

NUESTRO PODCAST:

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 34 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios. Un informe de Andrea Closa.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Cruz Azul: "Queremos a Juan Reynoso con nosotros mucho tiempo más"

Te sugerimos leer