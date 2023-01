Juan Reynoso está cerca de ser el nuevo DT del Cruz Azul. | Fuente: AFP

Juan Reynoso disputó los cuartos de final de la Guard1anes Liga MX 2020 con el buzo del Puebla, pero cayó ante el León de Pedro Aquino -el volante se coronó campeón- y posteriormente le dijo adiós a la 'Franja'. Sin embargo, el futuro del entrenador peruano bien podría estar en el Cruz Azul.

Resulta que la prensa mexicana dio cuenta en los últimos días de la chance de ver a Juan Reynoso como nuevo DT del Cruz Azul y este sábado la cadena internacional ESPN da más detalles al respecto. El citado medio menciona que el popular 'Cabezón' tendrá "esta tarde una reunión final con los dirigentes para afinar los detalles finales del contrato".

Incluso, se indica que el vínculo de Reynoso con Cruz Azul (también fue jugador de este club de 1994 a 2002) sería por todo 2021. En ESPN destacaron la trayectoria del exjugador y también técnico de Universitario de Deportes al mencionar su pasado en Coronel Bolognesi, Melgar de Arequipa y otros conjuntos. "Ya le dio el 'sí' a la dirigencia cementera", añaden.

Cruz Azul, con la mira puesta en Reynoso

Quien se perfilaba para tomar las riendas del cuadro azul era Hugo Sánchez, gloria viva del Real Madrid. No obstante, el exdelantero mexicano no habría aceptado la nueva oferta económica que le habían hecho. El hecho de que quizás no le cumplan con refuerzos también tuvo que ver con la decisión.

Las próximas horas serán claves para definir la incorporación de Juan Reynoso al comando técnico del Cruz Azul. Es más, este sábado podría darse el anuncio oficial de parte de la directiva de la 'Máquina Cementera', la cual no grita campeón en la primera división desde el año 1997.

