Fuenlabrada, equipo del peruano Jeisson Martínez, suspendió su partido por casos de coronavirus. | Fuente: Fuenlabrada

Se encendieron las alarmas en España. Este lunes se suspendió el partido entre Fuenlabrada y Deportivo La Coruña por encontrarse siete casos positivos de coronavirus en el conjunto madrileño, donde milita el peruano Jeisson Martínez.

El compromiso por la Segunda División de España se suspendió oficialmente a través de un comunicado publicado por LaLiga donde detalló los motivos.

"Ante la detección, a través de la aplicación de los protocolos y controles sanitarios anti Covid-19 y de LaLiga, de casos positivios en el CF Fuenlabrada, la RFEF y LaLiga han acordado de mutuo acuerdo aplazar el encuentro", se lee en el comunicado público.

Hasta el momento, según indica el diario español Marca, el conjunto madrileño que arribó esta mañana a La Coruña se encuentra todavía confinado en el hotel a la espera de recibir alguna orden. Por el momento solo se les ha informado que no disputarán el compromiso.

Por su parte, MisterChip se refirió respecto a esta suspensión y recalcó que deberían suspenderse todos los partidos de esta fecha, los cuales igual se disputarán, ya que las condiciones no van a ser las mismas.

"Entiendo que es una situación muy complicada, en el Depor-Fuenla hay un equipo que está peleando por salvarse y otro por entrar en play-off. Si se suspende ese partido se tiene que suspender el resto para no vulnerar la competición. (...) No es lo mismo enfrentarse a un Depor que se juega la vida que jugar contra un Depor ya descendido. En ese caso, Fuenla tendría una ventaja que ahora no tiene. Elche y Rayo se verían perjudicados", escribió vía twitter.

