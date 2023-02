Paolo Hurtado contó anécdota con Jefferson Farfán | Fuente: Alianza Lima

Paolo Hurtado reveló su once ideal de Alianza Lima. Este equipo está conformado por los jugadores que vio defender la camiseta blanquiazul. En este cuadro no figura Claudio Pizarro, pero si aparece en primera línea Jefferson Farfán.

Pero antes de soltar su once a Jesús Alzamora, que está de moderador de los en vivo del Instagram de Alianza Lima, el volante del Konyaspor de la Superliga de Turquía reveló que en una entrevista anterior le preguntaron su equipo ideal. En este no figuraba la 'Foquita' Farfán.

"No sabes, (Jefferson) está molesto porque el otro día dije un once y no lo puse. A mí me preguntaron con quién me gustaría volver a jugar en Alianza Lima. Cómo armaría ese once. No puse a Farfán porque sé que no voy a jugar con él. Entonces, comencé a formar mi equipo ideal y cuando llegué al '9' dije a quién pongo. La persona que me entrevistó me soltó Paolo (Guerrero) y respondí sí", contó 'Caballito'.

Pero la historia no terminó ahí. "Me mandó un mensaje. ¿Por qué no me pusiste a mí y sí has puesto a mi compadre", contó

"Le tuve que decir 'Tranquilo, causa'. Respira. Se puso celoso", finalizó.

Después de "esa llamada de atención" de Farfán a 'Caballito' este lo incluyó once ideal de Alianza Lima sería con Leao Butrón; José Soto, Nelson Oliveira, Carlos Basombrío, Rodrigo Pérez; Juan Jayo, Ronald Quinteros, Paolo Hurtado, André Carrillo, Jefferson Farfán, Waldir Sáenz

