Paolo Guerrero será titular en Internacional ante CSA | Fuente: Internacional

Internacional venció por 2-0 al CSA por la fecha 5 del Brasileirao, con Paolo Guerrero en el once titular. Con goles de Gustavo Neonato (37') y Eneldison (65'), el 'Colorado' obtuvo su cuarta victoria consecutiva en la Serie A de Brasil.

'El Depredador' jugó los 90 minutos del partido y tuvo varias oportunidades de gol. Sin embargo, el portero del CSA, Jordi, evitó los remates del delantero peruano.

Uno de los momentos más polémicos del partido fue la anulación del gol de Víctor Cuesta a los 45 minutos del primer tiempo. El árbitro detuvo el encuentro y fue a consultar el VAR, donde confirmó que el gol del Inter de Porto Alegre fue en posición adelantada.

El Internacional espera disputar su próximo partido por la sexta fecha contra el Santos, club donde se encuentra Christian Cueva. La cita es el domingo 26 en el Estadio Urbano Caldeira.

Internacional vs. CSA: alineaciones confirmadas

Internacional: Marcelo Lomba; Zeca, Modelo, Víctor Cuesta, Iago; Lindoso, Edenilson, Nonato; D'alessandro, Nico López y Paolo Guerrero. | DT: Odair Hellmann.

CSA: Jordi; Apodi, Gerson, Luciano Castan, Carlinhos; Naldo, Nilton, Didira, Madson; Matheurs Sávio y Patrick Fabiano

LA PREVIA

Internacional y CSA (EN VIVO | EN DIRECTO) se enfrentan por la fecha 5 de Brasileirao. La cita es en el Beira Rio de Porto Alegre, a partir de las 2:00 de la tarde (hora peruana). RPP.pe te llevará MINUTO A MINUTO el partido donde Paolo Guerrero es titular.

Tras vencer a Cruzeiro, el equipo de Paolo Guerrero espera mantener el ritmo y sobre todo para escalar posiciones en la tabla de posiciones. Internacional está actualmente en la casilla 11 con seis puntos.

El técnico Odair Hellmann confía que su equipo haga respetar la casa y sume su tercera victoria consecutiva en el Beira Rio. El rival de turno, Centro Sportivo Alagoano, se ubica en el puesto 17 con tan solo 3 puntos.

Para este partido, Internacional no podrá contar Rodrigo Dourado y Patrick, pero sì tendrá a Paolo Guerrero, quien entrenó con total normalidad en la última práctica del sábado.

"Me senti muy bien desde el primer partido. Volvimos a los entrenamientos, trabajo fuerte, los partidos también son fuertes, pero desde el primer partido me siento muy preparado fisicamente y me siento muy bien dentro del campo", comentó Guerrero en la semana.

Palmeiras, que goleó 4-0 al Santos de Christian Cueva, se mantiene como líder del Brasileirao-2019:

Internacional vs. CSA: posibles alineaciones

Internacional : Lomba; Zeca, Moledo, Víctor Cuesta, Iago; Lindoso, Edenílson, Nonato, Nico López, D'Alessandro; Guerrero.

CSA: Jordi; Apodi, Gerson, Luciano Castán, Carlinhos; Nilton, Naldo, Didira, Matheus Sávio, Madson; Patrick Fabiano.

Paolo Guerrero volvió a los entrenamientos sin problemas | Fuente: Internacional

