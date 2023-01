Hibernian Football Club | Fuente: Hibernian Football Club

Después de 28 años, Sir Tom Farmer vendió su participación mayoritaria en Hibs. El elegido nació en Perú y estudió en el Markham. Fue en su país natal donde adquirió el gusto por el fútbol. A los 15 años, se mudó a Estados Unidos. Ahí completó sus estudios en Sydney y, posteriormente, recibió una licenciatura en Relaciones Internacionales con especialización en economía.

Hoy, a sus 64 años, Ron Gordon se convirtió en el nuevo presidente ejecutivo del Hibernian Football Club, uno de los equipos con más tradición de Escocia. Según informan medios europeos, el peruano habría invertido entre seis y siete millones de libras, lo que equivale a cerca de ocho milones y medio de dólares.

Con dicha suma, el también productor televisivo y fundador de ZGS Communications -una de las compañías de medios independientes líderes en las audiencias de habla hispana en el país, vendida hace dos años en Comcast/Universal- se volvió acreedor de dos tercios de Hibs. El resto lo comparten otros accionistas.

Ron Gordon, ganador de cinco premios Emmy, dos premiso Telly y uno en la Casa Blanca,además de fundador de John Marshall Bank, uno de los bancos más importantes de Washington, y de Bydand Sports LLC, una compañía creada específicamente para ejecutar la compra del club, aseguró que el objetivo es el título.

"Es totalmente una ambición y tiene que ser una ambición. No creo que deba haber un límite. Eso quiere decir que podemos ganar el campeonato. Ya sé que no es tan fácil, pero tenemos que empezar a avanzar. Es un proceso:pasar de nivel en nivel. No se puede pasar de la A a la Z sin pasar por todas las letras.No digo que estemos muy lejos, pero llegar a la cima de la Premier League es un gran reto", dijo.

