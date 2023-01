Filipe Luis milita en el Atlético de Madrid desde el año 2015. | Fuente: AFP/Prensa FPF

El Barcelona podría quitarle la posibilidad de fichar a Filipe Luis al Flamengo. El periodista brasileño de Radio Globo, Gustavo Henrique, informó que el lateral del Atlético de Madrid aceptó una oferta proveniente del 'Mengao' para unirse a ellos en el siguiente periodo de transferencias, pero con la condición de priorizar una oferta de la institución catalana si es que esta se llega a dar.

Durante las últimas semanas se habló en medios españoles sobre la chance de que el Barcelona termine contratando a Filipe Luis, quien forma parte de una lista de posibles refuerzos en la posición de lateral izquierdo. No obstante, de momento se desconoce si la escuadra blaugrana ha avanzado negociaciones con el marcador de 33 años para adquirir sus servicios.

De concretar su llegada al Flamengo, Filipe Luis competirá por un puesto en la alineación inicial con el peruano Miguel Trauco. Si bien no se sabe si el lateral tarapotino continuará en el conjunto brasileño después de la Copa América, lo cierto es que no tendrá una pelea fácil por el titularato si es que opta por no cambiar de aires.

