Fernando Pacheco ha jugado dos partidos oficiales con Fluminense. | Fuente: Fluminense

Fernando Pacheco tuvo una destacada participación con Fluminense, en su segundo partido oficial. Había ingresado sobre los descuentos ante Botafogo y ayer ante Flamengo, por el Torneo Carioca, el técnico Odair Hellmann hizo que ingrese sobre los 58 minutos.

Aunque el resultado para el ‘Flu’ fue una derrota por 3-2, Pacheco fue clave para fortalecer el ataque de su escuadra, brindando una asistencia y le anularon un tanto por posición adelantada.

“Para mi carrera es importante jugar un clásico con equipos tan grandes de Brasil como Fluminense y Flamengo. Fue un partido demasiado difícil, pero me quedo tranquilo porque sé que el equipo dio todo”, fue la reflexión del atacante peruano en entrevista con Gol Perú.

“Me tocó estar en la lista de los que salían para el partido. Ya en el calentamiento se sentía un poco la presión de la gente de Fluminense. En el momento que me llamaron me puse contento, escuché las indicaciones del técnico. Me pidió que, entre tranquilo, a jugar y que haga lo que yo sé”, reveló el delantero de 20 años.

Fernando Pacheco evaluó el que fue su segundo partido con su nuevo club, aunque el primero con una cantidad de minutos importantes en el campo.

“Ha sido importante entrar enfocado desde el minuto uno al campo. Las cosas se dieron de una buena manera. Pude dar un pase gol, participé mucho en el juego, hice un gol en el que lamentablemente estaba adelantado y no me cobraron un penal que fue. Me jalaron. Son cosas del fútbol, uno tiene que aprender a vivir con eso”, expresó.

