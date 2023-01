Edison Flores, volante del DC United. | Fuente: AFP

El entrenador de DC United, Ben Olsen, rescató el empate 2-2 ante el Toronto en el estreno de la MLS is Back Tournament. Sin embargo, quedó incómodo por el accionar de sus jugadores, entre ellos el peruano Edison Flores.

"No fue espectacular Edison, pero tampoco el grupo fue espectacular. Todos tenemos que hacer a los jugadores mejores, aún está aprendiendo el sistema y entendiendo a sus compañeros”, señaló Olsen en conferencia de prensa.

Olsen, además, indicó que el volante de la Selección Peruana "a veces es ansioso" en los partidos. En esta ocasión, Flores fue cambiado al minuto 57 y dejó su lugar a Yamil Asad.

Hay que indicar, que este partido se iba a jugar el domingo, pero la MLS lo suspendió debido que un jugador dio positivo de coronavirus. No se dio a conocer el nombre del infectado.

El próximo partido del DC United será ante el New England (3), que es el puntero del grupo C. El choque está pactado para el 17 de julio en el ESPN Wide World of Sports Complex, a partir de las 7 de la noche (hora peruana).

Ben Olsen, entrenador de DC United.

