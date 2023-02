El pase de Christian Cueva pertenece a Santos. | Fuente: AFP

Diego Maradona quiere a Christian Cueva en Gimnasia y Esgrima La Plata. Es un hecho. El lunes, el representante del DT lo dijo en Fox Sports. Y, por si quedaba alguna duda, este martes lo confirmó el mismo jugador.

“Que te llame una de las figuras más grandes que tiene el fútbol es impresionante. Es una satisfacción muy grande que quiera contar con uno. Sinceramente, no lo pensé en mi vida, ni lo había soñado, ni nada”, dijo a Depor.

“Que te llame Diego Maradona es motivador para mi persona, es muy importante. El fútbol es así, que te llamen te llena de energía, si se da algo voy a dar lo mejor", agregó.

Además, también se refirió al hecho de tener más ofertas (del mismo fútbol argentino y de Turquía). "Esta es una oportunidad que Dios me está dando nuevamente, a pesar de mi situación donde no agarré secuencia futbolística. Por eso, que se fijen en uno siempre le agradeceré a Dios. No soy mala persona, por eso Dios me tiene bien. Y esta oportunidad, ya sea en Gimnasia o en otro lugar, la voy a tomar con mucha responsabilidad”, finalizó Christian Cueva.

