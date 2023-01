Paolo Guerrero y Alondra se unieron a campaña de solidaridad | Fuente: Instagram Paolo Guerrero

Paolo Guerrero junto a su novia Alondra García Miró se unieron a la campaña de solidaridad que ha emprendido el padre Omar, secretario general de Caritas de Tablada de Lurín. Ambos hicieron un llamado a colaborar en una cuenta para armar canastas de viveres que lleguen a los más necesitados por la pandemia del coronavirus.

Antes de finalizar el llamado de solidaridad, el padre Omar le hizo una pregunta indiscreta a la pareja. "¿Cuándo se casa?". Ambos sonrieron ante la ocurrencia del sacerdote. "Ay, padrecito", dijo Alondra. "Eso no se cuenta, padre. La invitación le va llegar a usted", replicó Paolo.

En otra parte de la transmisión en vivo, Paolo Guerrero contó que su nuevo look era parte del aislamiento social que se vive por el coronavirus. "No me molesten mucho por mi pelo. Es parte de la cuarentena", contó el 'Depredador'.

Puedes hacer llegar tu colaboración a través de Yape al número 978183000.

