Cruz Azul puede empezar este jueves a dar un giro de 180 grados a su historia. La ‘Máquina Cementera’ afinó su último engranaje para el choque de ida de la final de la Liga MX. Y el rival será el Santos Laguna que se asoma como un contrincante de cuidado en el Estadio Corona.

Si bien es cierto que será visitante, no se descarta que Cruz Azul logre un buen resultado esta jornada. Su excelente torneo regular, que incluyó un récord de triunfos, lo convierte como el gran candidato para romper su sequía de 24 años sin alzar un título en el certamen mexicano.

Y en el banquillo se encuentra el peruano Juan Reynoso, que desde su llegada ha logrado implantar su filosofía de juego en el Cruz Azul. El DT de 51 años se ganó a pulso el respeto de los hinchas del club mexicano, que lo recuerdan también con cariño debido que el ‘Cabezón’, fue el último jugador que levantó como capitán el último título del club, en el ya lejano 1997.

Para conocer cómo se vive en México la previa de la gran final de torneo, RPP Noticias conversó con el experimentado periodista Patricio Aguilar de TUDN (Canal del fútbol mexicano), que nos contó quién es el favorito de la finalísima y si Juan Reynoso es el entrenador idóneo para romper la mala racha de la ‘Máquina Cementera’, que lleva seis finales frustradas en pos de la novena estrella para sus vitrinas.

¿Cuán importante es Juan Reynoso en la gran temporada de Cruz Azul?

Es importante por su puesto para la campaña de la ‘Máquina’. Lo vuelve a poner en una final. Hoy el Cruz Azul se ve muy sólido, se ve fuerte y equilibrado a diferencia de ocasiones anteriores. Pusieron una marca de partidos y la perdieron en la etapa de Liguilla, pero eso no significa que haya dejado de ser fuerte, creo que es al contrario. La ‘Máquina’ está concentrada, no se está distrayendo, quiere aprovechar esta oportunidad para derrotar al Santos y por fin coronarse, situación que no logran desde 1997. Reynoso le ha llegado a dar un equilibrio como no tuvo en anteriores finales.

Entonces, ¿Juan Reynoso logró implantar a la perfección su filosofía de juego?

Reynoso implementó su filosofía y lo ha podido llevar a buen puerto. Las líneas que tiene ahora es distinta a la que tuvo en Puebla, a pesar de eso lo clasificó al repechaje y derrotaron a Monterrey y en cuartos le ganaron un partido a León que posteriormente fue campeón. Sin embargo, hasta ahí llegó porque la calidad futbolística no le daba para más, pero hoy Juan Reynoso tiene un equipo muy completo, tiene un equipo equilibrado con un 'Cabecita' Rodríguez destapado y con gente importante que está haciendo bien las cosas. Sin duda, puede plasmar su filosofía en el desarrollo del partido.

¿Juan Reynoso ha logrado ganarse a la exigente hinchada de Cruz Azul?

La afición lo quiere, es el último capitán que levantó un trofeo con Cruz Azul y para la afición es alguien importante, le tiene un aprecio, y un recuerdo y agradecimiento porque él fue el encargado de recibir el trofeo en 1997 cuando le ganaron al León, esa final añeja que ha tenido a Cruz Azul lejos a pesar que ha perdido varias finales, pero la de este año sí tiene mucho a su favor. ¿Le gusta Reynoso a su afición? Sí le gusta porque los anteriores técnicos habían salido muy mal parados, finalmente con Reynoso han logrado un buen trabajo.

¿Reynoso es el indicado de romper la mala racha en el club?

Yo creo que sí, sino la afición se va a tener que ir caminando de aquí hasta donde están ustedes para poder por fin ganar. Creo que esta es de la Máquina, no la deben dejar pasar, Cruz Azul debe jugar muy puntual y muy exacto. Santos es un rival complicado que también tiene gente de calidad, un equipo rápido, y se debe estar muy atento, pero creo que si Reynoso debe ser el encargado de romper la mala racha.

¿Cuál es la importancia de Yoshimar Yotún en el equipo?

Yotun comenzó con mucha actividad, aunque en lo que se fue desarrollando Los Guardianes 2021, Reynoso fue ajustando su esquema y piezas. Y Yotún fue considerado en algunos partidos de arranque y otras de cambio. Es un jugador con calidad con un buen cuerpo, con buen regate con opciones de frente que en determinadas momentos le puede resolver una problemática defensiva que le pueda plantar el Santos. Insisto, Santos es un equipo ordenado que sabe lo que hace tiene gente importante que sabe jugar bien al fútbol. Reynoso debe hacer uso de todas las armas posibles para poder por fin salir campeón, es lo que necesita Cruz Azul y Yotún puede desequilibrar a Reynoso a la hora que debe ir al ataque.

¿El domingo Cruz Azul sale campeón, es el favorito?

Cruz Azul es el favorito, fue el mejor equipo del torneo. Le sacó muchos puntos, junto al América, al tercero que fue el Puebla. Lo hicieron muy bien con una racha de 19 partidos sin perder. Anotando goles, defensa equilibrada aportando partidos atractivos para su afición. Una comunión interna que hace tiempo no se veía. Más allá de los problemas directivos, no hay enfrentamientos con el técnico ni con los jugadores. Aunque a Cruz Azul le ha pegado la ausencia de público por la pandemia, ya que juega en el estadio Azteca, que es el más grande. Pero van a tener a afición este fin de semana para el juego de vuelta y Cruz Azul debe hacerlo valer. En esta ocasión Cruz Azul será campeón porque es el mejor equipo del torneo, claro que es el favorito.

el dato: el partido de vuelta entre cruz azuly santos laguna será el domingo 30 de mayo. la cita será en el estado azteca a partir de las 8:15 p.m. (hora peruana).

