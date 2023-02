Cruz Azul igualó 1-1 con Puebla por la fecha 2 del Apertura por la Liga MX | Fuente: EFE

Un gol en tiempo de compensación de Orbelín Pineda le permitió al equipo de Yoshimar Yotun, Cruz Azul, empatar 1-1 ante el Puebla, de Juan Reynoso, en el arranque de la segunda jornada del Apertura 2020 del fútbol mexicano que se jugó bajo una intensa lluvia.Por los locales convirtió Pablo González al minuto 47, mientras que Pineda descontó al 92. El guardameta uruguayo Nicolás Vikonis fue la figura del Puebla, al salvar en tres ocasiones claras la caída de su marco.El argentino Milton Caralagio, quien sustituyó al uruguayo Jonathan Rodríguez, expulsado en la primera jornada ante Santos Laguna, tuvo su primer disparo a puerta al 20 cuando fuera del área colocó la pelota en el ángulo superior izquierdo que Vikonis rechazó.La lluvia provocó que conforme avanzó la primera mitad el terreno se encharcara, lo que bajó el vértigo del Cruz Azul.

DATO El peruano Yoshimar Yotun arracó de titular y jugó hasta el minuto 60

Luis Romo asistió de cabeza a Caraglio en el área, quien de pierna izquierda remató a quemarropa de Vikonis para que el uruguayo salvara su puerta.En el arranque de la segunda mitad, el uruguayo Christian Tabó, recién ingresado al terreno de juego, condujo por banda derecha para centrar al área y provocar un mal rechace defensivo que González aprovechó para el 1-0.Ante la falta de generación en el ataque del Cruz Azul, el uruguayo Robert Dante Siboldi mandó al campo a Santiago Giménez por el peruano Yoshimar Yotún. El peruano Juan Reynoso respondió al sacrificar al atacante Amaury Escoto por el defensa uruguayo Emanuel Gularte.Antes de finalizar el partido, Vikonis volvió a ser factor para el Puebla, cuando Misael Domínguez recibió un pase en el área, pero un buen achique del guardameta y una reacción en un segundo remate evitó el empate.Al 92 Pineda sacó tajada de un rechace defensivo para incrustar la pelota en la portería de Vikonis y conseguir el 1-1.En la tercera jornada, el Puebla visitará el sábado 8 de agosto a las Chivas, en tanto el Cruz Azul recibirá el mismo día al León.

Alineaciones confirmadas:

1. Puebla: Nicolás Vikonis; Daniel Arreola, Maximiliano Perg, Néstor Vidrio; Javier Salas, Pablo González, Osvaldo Martínez (George Corral m.45), Daniel Álvarez (Christian Tabó m.45), Salvador Reyes (Jesús Paganoni m.72); Amaury Escoto (Emanuel Gularte m.66) y Omar Fernández. Entrenador: Juan Reynoso.1. Cruz Azul: José de Jesús Corona; Julio Domínguez, Igor Lichnovsky, Luis Romo, Adrián Aldrete, Juan Escobar (José Ignacio Rivero m.82); Elías Hernández (Alexis Gutiérrez m.71), Yoshimar Yotún (Santiago Giménez m.59), Rafael Baca (Misael Domínguez m.71), Orbelín Pineda; Milton Caraglio. Entrenador: Robert Dante Siboldi.

LA PREVIA

El líder Puebla recibirá al Cruz Azul, que no pierde un partido desde enero, en uno de los encuentros más llamativos de la segunda jornada del Apertura 2020 del fútbol mexicano, bautizado por la Liga como torneo Guardianes.El Puebla goleó por 1-4 al Mazatlán FC el pasado lunes y con eso garantizó convertirse en el primer puntero del campeonato, por mejor diferencia de goles que Tigres UANL, Monterrey, Tijuana, Cruz Azul, Pumas UNAM y América, los otros ganadores de la fecha uno.Dirigido por el entrenador peruano Juan Reynoso, el Puebla no cuenta con un plantel tan completo, pero se ha propuesto clasificarse a la liguilla de los ocho mejores y de momento empezó de la mejor manera, con una explosión ofensiva ante el Mazatlán, recién llegado a la Primera división."Cruz Azul ganó la Copa por México y antes tuvo un extraordinario torneo, así que es el favorito, pero nosotros venimos de un resultado positivo. Ellos van a salir a buscar goles, sin embargo nuestra defensa está bien", advirtió el centrocampista paraguayo Osvaldo Martínez, anotador de uno de los goles el lunes.Los Azules del entrenador uruguayo Roberto Dante Siboldi no contarán con su principal goleador, el uruguayo Jonathan Rodríguez, suspendido, aunque el equipo cuenta con delanteros de clase como el argentino Milton Caraglio y el mexicano Santiago Giménez, capaces de sustituir al ausente. En el cuadro cementero también está Yoshimar Yotun.

