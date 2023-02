Cruz Azul vs. Monarcas Morelia se enfrentan por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga MX. | Fuente: EFE

Cruz Azul no pudo ante Morelia por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga MX. Los 'Cementeros' cayeron en su propia casa, el Estadio Azteca, en un partido muy parejo que se les complicó en los minutos finales. El peruano Edison Flores no fue parte del once titular de los 'Monarcas', pero ingresó a los 75 minutos.

Los protagonistas del encuentro fueron Carlos Ferreira (Morelia) y Jonathan Rodríguez (Cruz Azul). El delantero de los 'Monarcas' anotó un hat-trick en los minutos 16, 55 y 81. Por su parte, el delantero de los 'Cementeros' hizo un doblete a los 41 y 76.

Yoshimar Yotún, volante peruano, no fue convocado por Cruz Azul debido a la lesión que sufrió en la última fecha, en la cual salió en camilla. La misma lo alejó de la fecha FIFA de la Selección Peruana, cuyo reemplazante fue Alejandro Hohberg.

Cruz Azul perdió 3-2 ante Monarcas Morelia por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga MX. Los 'Cementeros' visitarán al Tigres UANL en el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la fecha 15, mientras que los 'Monarcas' recibirán a los Santos Laguna en el Estadio Morelos.

Cruz Azul vs. Monarcas Morelia: alineaciones confirmadas

Cruz Azul: Jesús Corona; Julio Domínguez, Pablo Aguilar, Juan Escobar, Adrián Aldrete; Orbelín Pineda, Rafael Baca, Guillermo Fernández, Roberto Alvarado; Jonathan Rodríguez, Milton Caraglio.

Monarcas Morelia: Sebastián Sosa; Joaquín Martínez, Gabriel Achilier, Sebastián Vegas, Efraín Velarde; Mario Osuna, Aldo Rocha, Luis Ángel Mendoza, Rodrigo Millar; Sebastián Ferreira, Miguel Sansores.

Estadio: Azteca

Cruz Azul vs. Monarcas Morelia: transmisión minuto a minuto

LA PREVIA

Cruz Azul vs. Monarcas Morelia EN VIVO | Este sábado desde las 17:00 horas en México (5:00 p.m. hora peruana), el cuadro cementero recibe al equipo de 'Orejas' Flores. No te pierdas este emocionante encuentro de la liga de fútbol profesional más importante de México. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

Fecha y hora del Cruz Azul vs. Monarcas Morelia

Viernes, 18 de octubre

Lugar

Estadio Azteca

