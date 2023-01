Cruz Azul es líder del Clausura Guad1anes 2021 | Fuente: Cruz Azul

Se tornaba un partido muy complicado, donde la resistencia defensiva del rival terminaba siendo productiva, pero apareció el goleador. Sobre los 88’, un potente remate de Jonathan Rodríguez le dio el triunfo a Cruz Azul sobre Juárez, con lo que la ‘Máquina Cementera’ se mantiene en la cima del Clausura Guard1anes 2021.

El equipo de Juan Reynoso volvió a ganar en la Liga MX y son ya once triunfos consecutivos, con lo que estableció un récord en la historia de su club. Supero la racha de 10 victorias impuesta por el técnico Raúl Cárdenas entre 1971 y 1972.

“Sabemos que en la recta final necesitamos de todos y llegar a ese último mes con 18 jugadores que nos permitan tener las variantes que tenemos y reflejarlo de la mejor forma. Gracias a Dios dependemos del equipo y tenemos esa cerecita que aparece A, B, C o D. No me gusta individualizar los triunfos porque ante la circunstancia que estemos puede aparecer cualquiera”, dijo el ‘Cabezón’ en conferencia de prensa.

Pero no es lo único para Juan Reynoso y Yoshimar Yotún en Cruz Azul, ya que ahora están a solo un partido de igualar el récord absoluto en el fútbol mexicano. Durante el Clausura 2019, León llegó a los 12 triunfos seguidos (con Pedro Aquino en el equipo), marca que acecha la ‘Máquina Cementera’. Tras vencer a Juárez, jugarán a mitad de semana por la Concachampions y después se medirán ante Chivas de local, donde lucharán por seguir liderando y hacer historia.

"Lo que importa es seguir creciendo en los detalles. A veces la euforia del resultado hace que no preponderemos lo que hizo Juárez, nos complicaron. Necesitamos de todos, los seleccionados y eso para felicitar a todos por tener un grupo tan humilde", sentenció Juan Reynoso.

