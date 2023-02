Cristian Benavente jugará en Europa League. | Fuente: Royal Antwerp

El volante peruano de Antwerp, Cristian Benavente, jugará desde el arranque en el choque ante el Ludogorets búlgaro por la primera fecha del grupo J de la Europa League.

A través de sus redes sociales, el equipo belga confirmó que el mediocampista de 26 años jugará por primera vez como titular en el equipo que dirige Ivan Leko.

El 'Chaval' se está ganando un espacio en el plantilla titular de Royal Antwerp. Hace dos días, debutó con el cuadro belga y anotó un gol en la victoria 3-0 ante el Zulte Waregem.

Benavente no marcaba un gol desde el 6 de abril de 2019, cuando celebró un doblete con el Pyramids en un choque frente al Ismaily. En Europa, no anotaba desde diciembre de 2018, cuando precisamente estaba en las filas del Waregem. En aquella ocasión, hizo un tanto al Charleroi y, desde entonces, casi dos años, no había visto portería.

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

Ludogorets: Iliev Ivanov; Cicinho, Terziev, Verdon, Nedyalkov; Badji, Menezes, Yankov; Oliveira – Souza, Higinio, Despodov.

Royal Antwerp: Butez; De Laet, Gelin, Batubinsika; Miyoshi, Gerkens, Haroun, Hongla, Jukleored; Cristian Benavente, Refaelov.

