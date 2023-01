Álvaro Ampuero. | Fuente: EFE

Álvaro Ampuero, exdefensa de Universitario de Deportes, dio detalles de su día a día en Azerbaiyán en medio de su cuarentena por el coronavirus. El lateral izquierdo de 27 años milita en el Zira desde agosto del 2019.

Ampuero se refirió al hecho que Azerbaiyán es fronterizo con Irán, uno de los grandes focos del coronavirus. "Me parece que los primeros contagiados vinieron de Irán a aquí. Estamos muy cerca. Se tomaron medidas rápidas, cerraron los aeropuertos y las fronteras. Pero sí hubo un margen de días en los que venía gente de todos lados y comenzó a propagarse el virus", declaró en entrevista con EFE.

A continuación contó las restricciones que debe acatar tras las medidad del gobierno de Azerbaiyán. "Yo me entero de la mayor parte de las noticias por mi club. Vamos encaminados a que si no es por una razón de urgencia o de ese estilo, uno no podrá salir de casa porque le impondrán una multa o le mandarán a casa. De todas formas yo solo salgo a hacer las compras y ya casi todo está cerrado", agregó.

Ampuero, que también jugó en Deportivo Municipal, contó que sigue un plan de trabajo en casa para mantener su forma física.

Finalmente, Ampuero contó que de momento solo piensa en no contagiarse del coronavirus en medio de la paralización del campeonato local.

"Podíamos meternos en puestos europeos y además estamos en las semifinales de la Copa. Sería bueno para nuestros intereses que se pueda jugar pero si te soy sincero ahora uno piensa más que nada en la salud. El fútbol ha pasado un poco a segundo plano pero si se vuelve a jugar, estando todas las condiciones bien, sería bueno para nosotros porque estamos peleando", culminó.

