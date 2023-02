Diego Rossi marcó un doblete en el encuentro ante el Seattle Sounders | Fuente: AS USA

Este lunes 27 de julio, con Raúl Ruidíaz de titular y en cancha los 90 minutos, el Seattle Sounders no pudo ante Los Angeles FC y cayó 4-1 por el partido correspondiente a los octavos de final de la MLS is Back, en el ESPN World Wide of Sports Complex, en la ciudad de Orlando.

Con este marcador, el equipo del peruano, vigente campeón del torneo, quedó eliminado. El marcador lo abrió apenas a los 14 minutos el uruguayo Diego Rossi, a través de un tiro penal. A los 39', Latif Blessing amplió la ventaja. El entretiempo llegó con un 2-0 a favor de LAFC. Sin embargo, ya en la segunda parte, a los 75', Will Bruin puso el descuento.

Llegando a los 80', el peruano Raúl Ruidíaz tuvo la oportunidad de marcar el empate, pero Vermeer se lució y evitó el 2-2. No pudo hacer lo mismo Frei a los 82', cuando Diego Rossi, nuevamente, apareció para, esta vez, aprovechar un error en la defensa y poner el 3-1. Ya a los 89', Brian Rodríguez sentenció el marcador con el cuarto gol a favor de Los Angeles FC, tras un error garrafal del rival.

Con este resultado, el Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz queda eliminado. Los Angeles FC, por su parte, enfrentará por cuartos de final de la MLS is Back al Orlando City el jueves 30 de julio, a las 8:00 pm. (hora peruana).

Incidencias del partido:

14' ¡GOL de LAFC! Diego Rossi, de penal, abre el marcador.

39' ¡GOL de LAFC! Latif Blessing pone el 2-0.

75' ¡GOL de Seattle Sounders! Will Bruin marca el descuento.

82' ¡GOL de LAFC! Diego Rossi, con su doblete, anota el 3-1.

89' ¡GOL DE LAFC! Brian Rodríguez sentencia el marcador.

Estas son las alineaciones confirmadas:

Seattle Sounders: Frei; Leerdam, O'Neill, Arreaga, Tolo; Svensson, Roldan; Bwana, Lodeiro, Morris; Ruidíaz.

LAFC: Vermeer; Blackmon, Jakovic, Segura, Palacios; Blessing, Atuesta, Kaye; ROdríguez, Rossi, Wright-Phillips.

