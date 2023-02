Gianluca Lapadula marcó un gol en el duelo entre Benevento vs. Hellas Verona | Fuente: EFE

El ítalo-peruano Gianluca Lapadula celebró este lunes la reciente convocatoria a la Selección Peruana, con un gran gol en el partido perdido 3-1 por su Benevento en el campo del Hellas Verona, en el partido que cerró el programa de la sexta jornada de la Serie A italiana.Lapadula, de padre italiano y madre peruana, fue titular en el once del técnico Filippo Inzaghi y firmó el tercer gol de su temporada, tras los tantos marcados contra el Bolonia, decisivo para ganar 1-0, y contra el Roma, en una derrota 2-5 en el Olímpico capitalino.El nuevo delantero internacional peruano, de 30 años, marcó con un potente derechazo, pese a ser zurdo, tras un buen pase al hueco de Gianluca Caprari y restableció el momentáneo empate, después de que el checo Antonin Barak adelantara al Verona.Lapadula aprovechó la gran conexión que tiene con Caprari, con el que ya jugó en el curso 2015-2016 en el Pescara, cuando anotó treinta goles en la Serie B (Segunda División), fundamentales para ascender a la Serie A.El delantero del Benevento, que también jugó en el Milan, el Génova y el Lecce en Italia, también pudo adelantar a su equipo con una buena jugada personal acabada con un disparo de pierna zurda repelido por la zaga rival.Sin embargo, el Verona recuperó la ventaja en el 63 de nuevo gracias a Barak, con un auténtico golazo, y el partido del Benevento se complicó definitivamente en el 73, cuando Caprari fue expulsado por protestar de forma demasiado agresivo por un posible penalti recibido.Con el Benevento en inferioridad numérica, Inzaghi sustituyó a Lapadula en el 75 para dar paso a Gabriele Moncini, pero su equipo sucumbió definitivamente ante un gol del serbio Darko Lazovic.

Gianluca Lapadula anota el empate en el Benevento vs. Verona | Fuente: Espn

Benevento vs. Hellas Verona, EN VIVO: alineaciones confirmadas

Benevento: Montipo; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon, Schiattarella, Dabo, Ionita, Caprati, Insigne, Lapadula.

Verona: Marco Silvestri; Federico Ceccherini, Matteo Lovato, Alan Empereur, Darko Lazovic, Adrien Tameze, Ivan Ilic, Federico Dimarco, Antonin Barak, Mattia Zaccagni, Nikola Kalinic.

Benevento vs. Hellas Verona, EN DIRECTO: minuto a minuto

Benevento llega a este partido tras perder 2-1 ante Napoli en el campeonato italiano. Mientras tanto, el Verona empató 1-1 ante Juventus de Turín.

Gianluca Lapadula ante Verona. | Fuente: AFP

