Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Ze Roberto, Roque Santa Cruz, Demichellis y Roy Makaay

Hace poco, Claudio Pizarro lo mencionó como el mejor zurdo con el que le tocó compartir equipo. Días después del retiro del peruano en Werder Bremen, el ex seleccionado brasileño Zé Roberto habló en exclusiva con RPP Noticias desde Sao Paulo y le devolvió la caricia.

Zé Roberto calificó a Claudio Pizarro como un goleador inteligente y lo incluyó junto a Ronaldo, Romario, Bebeto y Suker en su Top 10 de atacantes con los que hizo sociedad.

¿Cómo te cayó el retiro de Claudio (Pizarro)?

Para mí Claudio, a pesar que ya está con 41 años, podía pasar mi récord porque jugué hasta los 43. No sé si ya estaba cansado de las concentraciones, de los viajes, pero se notaba que físicamente estaba bien. Él hasta ahora estuvo jugando en un alto nivel, es un futbolista diferenciado. Para mí es triste que un futbolista con su clase se haya retirado del fútbol.

En una entrevista le consultaron sobre el mejor derecho y zurdo con el que había jugador en su carrera. Como el mejor zurdo te eligió a ti ¿Esto tú lo sabías?

Oh! Para mí es una sorpresa, no sabía. Yo me siento muy feliz que un jugador con la clase de Claudio me ha señalado como el mejor zurdo que jugó con él.

¿Pensaste que se retiraba en Sudamérica o en Alemania?

Pensé que jugaría un año más en Werder Bremen, para después volver a Perú y hacerlo un año más. Pero como él está allá con la familia, los chicos en la escuela, su señora ya adaptada a Europa, sería muy difícil volver con todos y empezar otra vez.

¿Cuál es el secreto de ambos para jugar tanto tiempo?

No tener tantas lesiones fue un punto fundamental. Yo he tenido poquísimas lesiones en mi carrera, Claudio también. Además de profesionalismo al 100%, vivir la carrera, y cuidado del cuerpo. Esas tres cosas son esenciales para que un futbolista pueda tener una carrera larga. Por el tiempo que jugué con él en Bayern, noté que era un jugador que tenía muy claro que tenía que cuidar de su forma de vivir el fútbol.

Claudio Pizarro y Ze Roberto ganaron la Copa Alemana en 2003

Como mediocampista ¿Era fácil jugar con Claudio Pizarro?

Si, muy fácil. Porque Claudio por más que era un goleador y la primera acción para un goleador es patear y él la tenía, él era muy inteligente, él esperaba siempre la mejor opción. A veces era de tocar y pasar (pared), otra de patear a meter gol. Lo que lo diferenciaba a Pizarro es que era un gran goleador, pero inteligente.

Compartiste equipo con muchos delantero de renombre ¿Claudio está dentro de los 10 mejores?

Si, seguro. He jugado con otros también que no mencionaste como Davor Suker, Romario, Bebeto y otros grandes, pero seguramente Claudio entra en los 10 mejores delanteros con los que he jugado.

¿Te sorprende que su despedida sea en Alemania y no en Perú?

No me sorprende, porque la carrera de Claudio (Pizarro) fue básicamente en Europa y es natural que haga su despedida en Europa.

¿Te imaginabas verlo en el Mundial?

Si, me sorprendió. Es un jugador que le hizo mucha falta a Perú, porque cuando se juega un Mundial tienes que tener la juventud, pero también un equilibrio, tener jóvenes, pero también jugadores de experiencia. No podría decir que Claudio hubiera ido para ser titular, pero si para ser parte del plantel de Gareca. El podía haber ayudado mucho con su experiencia, con su forma de jugar. Me sorprendió mucho que no haya estado.

