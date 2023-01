Claudio Pizarro ya tiene nuevo pasatiempo | Fuente: Instagram Claudio Pizarro

Tras 24 años de carrera profesional, Claudio Pizarro colgó los chimpunes. El exdelantero peruano aseguró que seguirá ligado de una u otra manera al fútbol, y por ahora se relaja realizando otras actividades deportivas o pasatiempos y no es precisamente los caballos de carrera.

A través de su cuenta de Instagram, Claudio Pizarro compartió varios videos donde se le aprecia practicando tiro deportivo. Al peruano, que lleva protección auditiva, se le ve con una escopeta apuntando al blanco o plato para quebrarlo. Y no hay duda que tiene puntería, como en su época de delantero donde ponía el ojo, rompía las redes y conquistaba goles.

El excapitán de la Selección Peruana confirmó que puso fin a su trayectoria como futbolista y que no regresará al torneo peruano para jugar en Alianza Lima.

"Es un tema cerrado. Terminé mi carrera. Lo he decidido. Lamentablemente, ya mi cuerpo también... ya ha sido suficiente y ahora me voy a dedicar a otro tipo de cosas relacionadas al fútbol, obviamente, pero todavia no sé exactamente qué", dijo a RPP.

