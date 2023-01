Claudio Pizarro y su despedida: “Alianza Lima debería tener ese gesto con él” | Fuente: Andina

Miguel Asprilla fue el primer socio de Claudio Pizarro en Alianza Lima. El colombiano hoy radicado en México habló con RPP Noticias de la dupla que conformaron en el cuadro íntimo, el comentario premonitorio de Jorge Luis Pinto, el interés del Eintracht Frankfurt hacia ‘El Bombardero” y el deseo que tenga una despedida en Matute.

¿Qué se te viene a la cabeza habiendo sido socio en Alianza Lima de Claudio Pizarro?

Tuve la fortuna de ser compañero y amigo de ese gran jugador como lo fue Claudio Pizarro. Estoy muy orgulloso de poder haber estado en ese momento y compartir la camiseta con él (de Alianza Lima). Mis recuerdos son magníficos, porque el profesor Jorge Luis Pinto no se equivocó cuando me dijo que en él había visto un gran jugador. A la postre toda la historia que hizo lo avala y para mí siempre será un orgullo haber compartido con él.

¿Qué recuerdos de ese inicio de ambos?

Llegamos juntos al equipo. Él era de los jugadores más jóvenes junto a (Roberto) Silva y (Miguel) Llanos. Jugó lo que tuvo que jugar, un futbolista muy completo, con una calidad técnica impresionante y buena visión de juego. Fuera de la cancha no conviví mucho, pero los recuerdos que tengo de él, son de un chico serio, trabajador, muy talentoso y que al final me alegra por todo lo que consiguió en el fútbol.

Cuéntame más detalles de la premonición sobre Claudio Pizarro del profesor Pinto…

El profesor (Pinto) me llama a México y me dice que quiere que vaya a Alianza Lima que iba a jugar la Copa Libertadores. Yo estaba saliendo de una lesión, le dije que si me gustaría. Yo en ese momento tenía una gran estima por el profesor porque fue el que me hizo debutar en el fútbol colombiano. Él me dice que el proyecto está para que yo vaya y refuerce al equipo, que tenía adelante hombres de experiencia como Cheves, pero que traía dos jóvenes que iban a ser grandes jugadores (Pizarro y Silva). Me habló de Claudio, que por mis características de desborde me iba a comprender con él, por su físico portento y porque era mucho más nueve.

¿Cómo te cayó la noticia del retiro de Claudio y todo lo que hizo en Alemania?

Me dio alegría, porque yo recuerdo que cuando estábamos en el equipo, no recuerdo en que partido, fueron unos empresarios alemanes que me venía siguiendo desde Colombia, terminado el juego se acercan y me dicen que estaban interesados en llevarme al Eintracht Frankfurt, además les llamó la atención y me pidieron conceptos por Claudio (Pizarro). No sé si ya estaban interesados o en ese momento se empezaron a fijar más en él. Después cuando volví a México me enteré (lo de Werder Bremen) y la verdad es impresionante lo que hizo en Alemania. No me extrañó lo que hizo a nivel nacional e internacional.

Siendo una decisión muy personal ¿Tenía para jugar un poco más Claudio? ¿Quizá un par de meses en Alianza Lima?

Es muy difícil estar en sus zapatos y decidir. Yo viéndolo todavía en el fútbol alemán creo que tenía para unos meses más, a pesar de ya rebasar los 40 años, su calidad nunca la perdió. A lo mejor se hubiera podido retirar en Alianza Lima, pero ya son decisiones personales y familiares.

¿Debería Alianza Lima hacerle un partido de despedida?

Yo creo que sí y no me equivoco si digo que todo el aliancista lo esperaría.

¿En ese tiempo exteriorizaba al igual que ahora su aliancismo?

No tanto así, pero yo me imagino, porque eras hincha de Alianza Lima o eras hincha de la U y si estuvo jugando en el club era porque sus colores los sentía. Si él lo decía a nivel internacional, debería la institución tener ese gesto para con Claudio (organizarle una despedida).

Alianza Lima 1998 | Fuente: Alianza Lima

Your browser doesn’t support HTML5 audio “Alianza Lima debería tener ese gesto (despedida) con Claudio Pizarro” | Fuente: RPP NOTICIAS

Te sugerimos leer