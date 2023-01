Your browser doesn’t support HTML5 audio Thomas Schaaf: "Estoy muy triste por el retiro de Claudio Pizarro, su carrera es fantástica". | Fuente: Werder Bremen

El último lunes Claudio Pizarro tuvo su último partido como jugador profesional en el empate de 2-2 entre Werder Bremen y Heidenheim, vistiendo la camiseta del mismo club que lo vio llegar a la Bundesliga en 1999.

Al respecto, Thomas Schaaf, quien fue su primer técnico en Werder Bremen, se refirió respecto al retiro del Bombardero de los 'Andes' del fútbol profesional.

"Estoy muy triste por el retiro de Claudio Pizarro. Es un gran jugador con una carrera fantástica. Desde que lo vi supe que iba a ser un gran jugador. Tiene increíbles aptitudes", detalló Schaaf en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, destacó una de las principales cualidades del delantero peruano: "Quería informarse mucho de cómo se jugaba en Europa y así mejorar", precisó respecto al también ex jugador de Bayern Munich y Chelsea FC.

Por otra parte, fue consultado acerca de qué opinaba de la carrera de Claudio Pizarro con la Selección Peruana, que para muchos pudo ser mejor. "No entiendo por qué no tuvo tanto éxito, no me lo explico. Es un jugador que podría tener éxito en cualquier equipo donde esté", afirmó.

En tanto a cifras, el 'Bombardero de los Andes' llegó a marcar 197 goles con tres equipos: Werder Bremen (109), Bayern Munich (87) y Colonia (1). Además llegó ser el goleador histórico extranjero del torneo alemán, pero en marzo del 2019 fue superado por el polaco Robert Lewandowski.

