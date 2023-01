Claudio Pizarro fue capitán de la Selección Peruana desde el año 2003. | Fuente: AFP

Claudio Pizarro, quien días atrás anunció su retiro del fútbol con la camiseta del Werder Bremen, jugó en dos equipos peruanos: Deportivo Pesquero y, el de sus amores, Alianza Lima. En 1998, tras rechazar distintas propuestas, firmó por el cuadro blanquiazul. Ahí lo esperaba Jorge Luis Pinto -actual DT de la Selección de Emiratos Árabes-, con quien conversamos en exclusiva en RPP Noticias.

¿Usted pidió a Claudio Pizarro para Alianza Lima?

Sí, desde antes lo conocía. Desde antes de irse a Pesquero, pero por motivos del pase no se quedó (en Alianza) inmediatamente.

¿De dónde lo conocia?

Era un jugador muy cercano al grupo Alianza. En los equipos amateurs había muy buen conocimiento de él y sus caracteristicas.

En RPP hablamos con Miguel Aspirria -con quien Claudio compartió ataque en Alianza- y nos dijo que usted no se equivocó cuando dijo que veía en Claudio a un gran jugador. ¿Qué cualidades vio en él?

Claudio Pizarro era un jugador definidor, netamente. De gran ubicación dentro del área, con un olfato de gol extraordinario, una visión del arco que la tenía en la mente. Su pegada fue determinante en toda su carrera deportiva. Desde un comienzo la tenía, la perfeccionó y la hizo sentir en todos los clubes en los que jugó en Europa. Ha roto todos los records de jugar 15 años en Europa. Es un modelo y un reconocimiento inmenso, sobre todo para cualquier jugador sudamericano y latinamericano.

Jorge Luis Pinto durante su paso por Alianza Lima.

¿Ya en ese entonces tenía en mente que Claudio podía llegar lejos?

Por supuesto. Me acuerdo que el dia que debutó contra Colón, en Copa Libertadores, entró 20 minutos. Después se fue afianzando. Era un jugador que mostraba esa cuota de gol, esa presencia en el área que cualquier equipo quiere tener. Aparte de su personalidad y tranquilidad, es un hombre muy frío para definir y eso le valió. La tranquilidad que maneja como persona le valió en campo de juego mucho porque sabe cuándo es tiempo de definir, de anticipar, de pegar. Su biotipo le ayudó muchísimo.

Claudio contó hace unos días que alguna vez recibió una visita en casa de un miembro del cuerpo técnico porque para usted el entrenamiento invisible era importante. ¿Tenía él un buen entrenamiento invisible?

Cierto, muy bueno. Había que hacerlo con algunos, con otros más, pero Claudio no tenía problema en ese entrenamiento invisible, en el descanso. Él vivía pendiente del fútbol mundial, cuando no era tan fácil como hoy. Jugaba mucho play. Era un hombre compenetrado. Su mismo padre era un hombre líder, le indicaba, lo llevaba para que tenga una carrera tan brillante.

Claudio PIzarro jugó en Alianza Lima en 1998 y 1999.

¿Su familia influyó para que sea aplicado, y se cuide dentro y fuera?

Dentro y fuera, la familia lo amparó siempre. Él tenía una vida muy tranquila, relajada, segura de sí misma. Eran apasionado todos. El padre era apasionado y Claudio igual.

¿Siguió la carrera de Claudio en Alemania?

Por supuesto. Veo mucho futbol aleman. Me parece que se adaptó fácilmente al fútbol europeo y especialmente al alemán.

¿Le hubiera gustado contar con un Claudio Pizarro mucho más consolidado en alguno de los equipos que dirigió luego?

Por supuesto, era un centro delantero que brindaba garantía de tener gol siempre. Su forma de ser -un hombre tranquilo, sano, dedicado al fútbol- lo hacía jugador importante.

¿Esperaba que se retire en Alianza o lo entiende?

Lo entiendo y más en el Werder Bremen, (por) el cariño que tiene la afición por él. Me parece que no era fácil encontrar la posibilidad de que llegara a Alianza nuevamente. Es entendible por su edad. Ha sido muy longevo, ese jugador, para el fúbtol. Ha sido un ejemplo, para el fútbol latinoamericano, de constancia, fútbol profesional, entrega... yo creo que no va a haber en muchos años un jugador latinoamericano, y más sudamericano, que llegue a jugar más de 15 años en el fútbol europeo. Eso no lo veremos en mucho tiempo.

Claudio Pizarro se retiró con el Bremen. | Fuente: AFP

¿Cómo explicaría su paso por la Selección Peruana?

Hay que ver el contexto de la Selección. En mucho tiempo, en su momento estelar, la Selección Peruana no tuvo el éxito, la competitividad que tuvo hoy. El más llamado a triunfar era él, el que más queria, no le fue posible, es entendible, pero no por mala voluntad o porque no haya querido. Al contrario, fueron las circunstancias que tenía el entorno en ese momento.

¿Hubiera sido distinto un Claudio Pizarro en esta Selección Peruana?

Por supuesto. En esta Selección, con Paolo o sin Paolo, Claudio hubiera sido brillante porque su característica es imponente en cualquier equipo. Así como lo fue en los grandes clubes en los que jugó, también lo hubiera sido en la Selección.

¿Algún mensaje para el hincha de Alianza Lima?

Mi cariño a todos los hinchas, a la banda blanquiazul, tan hermosa y grande. Ojalá este semestre logre ganar el titulo.

A ver si lo tenemos pronto por acá...

Jaja, vamos a ver, de pronto...

Jorge Luis Pinto.

