El atacante peruano de Werder Bremen, Claudio Pizarro, dio una entrevista a Fox Sports. Entre otros temas, el ‘Bombardero’ dio detalles de cómo tomó la decisión sobre su retiro del fútbol profesional.

"Nace del último partido que juego por Copa Alemana ante el Bayern. El entrenador se acerca y me dice: 'el próximo año llegamos a la final' y le digo 'así será'", contó el 'Bombardero'.

"Al día siguiente viene y me dice: '¿lo que me dijiste es verdad?' y le respondí: 'si tú me dijiste en verdad, yo también'. Luego de eso conversamos y llegamos a un acuerdo", agregó el delantero de 40 años.

Pizarro renovó una temporada más con el Werder Bremen, club donde espera lograr la clasificación a un campeonato internacional.

