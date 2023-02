Claudio Pizarro fue dirigido por Pep Guardiola y José Mourinho. | Fuente: AFP

El delantero peruano de Werder Bremen, Claudio Pizarro, habló sobre sus últimos meses como jugador profesional y su partido de despedida que en principio está programado para setiembre próximo.

En entrevista con el periodista César Vivar de Radio Ovacion, Pizarro se refirió sobre la hipotética posibilidad que sus extrenadores, el español Pep Guardiola y el portugués José Mourinho, estén en los banquillos en su último partido. "Si fuera así me gustaría, pero seguro tendrán cosas que hacer, me imagino. El partido de despedida será me imagino cuando jueguen las selecciones, si alguno está en una selección seria complicado, seria simpatico", señaló.

El 'Bombardero de los Andes' indicó que su despedida lo está coordinando con el Werder Bremen, aunque sería postergado para el próximo año debido a la pandemia de coronavirus. "Los dos lo estamos viendo. Va a ser complicado porque al parecer los partidos se jugarán sin publico. Entonces lo que estaba planificado para setiembre no se sabe si va a ser, la posibilidad que entre público lo veo difícil".

"Esto podría dilatarse, alargarse un año para organizarlo bien", concluyó el delantero de 41 años.

Como se sabe, Pizarro tuvo como entrenador a Mourinho en su período en Chelsea en 2007, mientras Guardiola lo dirigió en las temporadas 2013-2014 y 2014-2015.

Claudio Pizarro. | Fuente: Instagram | Fotógrafo: AFP

