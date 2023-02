Claudio Pizarro delantero peruano de 40 años. | Fuente: AFP

Claudio Pizarro anunció este viernes su retiro del Werder Bremen al término de la temporada 2019-20. Asimismo el delantero peruano de 40 años se refirió al calificativo de “leyenda peruana”.

"Me siento orgulloso de que me consideren una leyenda. Solo me queda decir gracias. Siempre intento hacer mi trabajo y ayudar al equipo lo más que pueda”, señaló Pizarro en rueda de prensa.

A continuación, el ‘Bombardero’ también habló sobre la camiseta ‘14’, la cual volverá a lucir en la próxima campaña con el Werder Bremen.

"Es un número que siempre he usado, y me siento identificado con él. Cuando tengo la oportunidad, me gusta usarlo. Mi establo en Perú es 14 en español. Esa es la simple razón”, agregó.

