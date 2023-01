Claudio Pizarro y Thomas Muller. | Fuente: AFP

Claudio Pizarro dio punto final a su exitoso paso por el fútbol alemán tras más de dos décadas donde ganó 19 títulos con el Werder Bremen y principalmente con el Bayern Munich, club donde compartió vestuario con grandes estrellas mundiales.

Uno de sus mejores compañeros de Pizarro en Bayern Munich fue Thomas Muller, quien en muchos partidos hizo dupla con el 'Bombardero de los Andes' en el club bávaro.

“Todo lo mejor para la próxima parte de tu vida, Claudio Pizarro. ¡Tu carrera futbolística fue fantástica! Fue un placer jugar contigo”, sostuvo en Twitter el campeón mundial en 2014.

Por su parte, el también campeón mundial Bastian Schweinsteiger publicó una foto en Instagram junto al peruano que a los 41 años se retiró del Bremen. "Gracias por los sensacionales momentos", sostuvo.

Pizarro completó 197 goles en la Bundesliga con tres equipos: Werder Bremen (109), Bayern Munich (87) y Colonia (1).

El excapitán de la Selección Peruana acaba declarar a RPP Noticias que no jugará en Alianza Lima. "Es un tema cerrado. Terminé mi carrera. Lo he decidido. Lamentablemente, mi cuerpo ya... ha sido suficiente y ahora me voy a dedicar a otro tipo de cosas relacionadas al fútbol, obviamente, pero todavia no sé exactamente qué", indicó.

