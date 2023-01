Claudio Pizarro se retiró del fútbol profesional a los 41 años. | Fuente: AFP

Dos días después de que el Wermer Bremen asegurase su permanencia en la Bundesliga, Claudio Pizarro conversó con RPP. El delantero peruano confirmó que puso fin a su trayectoria como futbolista y que no regresará al torneo peruano para jugar en Alianza Lima.

"Es un tema cerrado. Terminé mi carrera. Lo he decidido. Lamentablemente, ya mi cuerpo también... ya ha sido suficiente y ahora me voy a dedicar a otro tipo de cosas relacionadas al fútbol, obviamente, pero todavia no sé exactamente qué", dijo.

Estas son las preguntas realizadas por RPP a Claudio Pizarro:

¿Cómo fue el día después de ese último partido y de vivir todo lo que vivieron el lunes?

He estado lleno de emociones distintas, de todo tipo. Primero porque tuvimos un año que no fue de lo mejor, y tuvimos dos partidos de relegaciones que tampoco fueron de lo mejor, pero felizmente se pudo conseguir el objetivo, que era quedarse en la liga. ¨Por otro lado, no tuve la oportunidad de jugar en ninguno de esos dos partidos, pero, al final, lo importante es que el equipo se pudo mantener en la liga. Ahora ya todo más tranquilo.

El martes habló tu papá con algunos medios peruanos y habló de que en 10 días iban a haber noticias y que finalmente la posibilidad de (jugar en) Alianza se iba a terminar de definir en 10 diás. Para ti, ¿es un tema absolutamente cerrado o hay algo que todavía estés por evaluar?

No, es un tema cerrado. Terminé mi carrera. Lo he decidido. Lamentablemente, ya mi cuerpo también... ya ha sido suficiente y ahora me voy a dedicar a otro tipo de cosas relacionadas al fútbol, obviamente, pero todavia no sé exactamente qué. Voy a tener tiempo ahora para pensar tranquilamente, analizar posibilidades y tomar una decisión al respecto de qué voy a hacer en un futuro".

Hubo reacciones de todo tipo, de excompañeros tuyos, hemos entrevistado a Thomas Schaaf, a Giovane Élber... Todo tipo de persona ligada al fútbol te ha saludado. ¿Qué reflexiones tienes al respecto?

Es algo muy emocionante, la verdad. Para mí es muy especial recibir todo este tipo de muestras de cariño que aprecio. Ahora tengo la posibilidad de agradecer a todo el mundo por estas muestras de cariño. Aqui tengo la oportunidad de decirle a todos muchas gracias, es muy especial para mí recibir ese tipo de mensajes y cariño. Quiere decir que algo, sin duda, he hecho bien. Me alegra mucho recibir el cariño de la gente y de los amigos.

Un mensaje final para los peruanos...

Acabo una etapa de mi vida, pero empieza algo nuevo, seguramente, con mucha ilusión, con muchas ganas de seguir aprendiendo. Agradecer infinitamente a la gente que me ha apoyado siempre. A mis fans, que siempre han estado ahi. Muchas gracias, de todo corazón.

