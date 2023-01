Claudio Pizarro acerca de las muestras de cariño: 'Es muy especial, quiere decir que algo he hecho bien'. | Fuente: AFP

El último lunes Claudio Pizarro disputó su último partido como futbolista profesional. Fue en el empate de 2-2 entre Werder Bremen y Heidenheim que le hizo salvar la categoría al equipo que, justamente, le abrió las puertas en el fútbol aleman hace 21 años atrás.

Desde el fin del partido, que significó el retiro del delantero peruano de 41 años, cientos de sus aficionados, colegas y gente ligada al fútbol enviaron mensajes de felicitaciones por su exitosa carrera en el fútbol extranjero y también mostraron nostalgia por haber sidosu último partido.

Al respecto, este miércoles Pizarro quiso agradecer por todas estas muestras de afecto y envió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores: "Fue algo muy emocionante, para mí es muy especial recibir todo eso. Ahora tengo la oportunidad de agradecer esas muestras de cariño, pido disculpas si me olvido de alguno, pero quiero agradecer a todos", dijo el 'Bombardero de los Andes' en diálogo con RPP Noticias.

"Es muy especial, de verdad, recibir este tipo de mensajes. Quiere decir que algo he hecho bien, me alegra mucho recibir este cariño de la gente", agregó el ex Bayern Munich y Chelsea.

En tanto a cifras, el 'Bombardero de los Andes' llegó a marcar 197 goles con tres equipos: Werder Bremen (109), Bayern Munich (87) y Colonia (1). Además llegó ser el goleador histórico extranjero del torneo alemán, además de conseguir una Champions League en la temporada 2012-2013.

Te sugerimos leer