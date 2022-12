Christian Cueva volante de Malatyaspor. | Fuente: Yeni Malatyaspor

El entrenador del Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoglu, volvió a referirse a la situación del volante de la Selección Peruana, Christian Cueva. Señaló que el popular 'Aladino' no ha pedido disculpas por los sucedido en el encuentro ante Denizlispor.

“Nos adelantamos 2-0 ante el Denizlispor, sacamos a Cueva del partido con un cambio táctico en el minuto 38 para reforzar la defensa. Gritó algo en el vestuario con gestos y reaccionó”, contó Hamzaoglu que contó el acto de indisciplina de Cueva previo a la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas.

“No se disculpó, y no hay necesidad de disculparse después de este tiempo. No me gustan las grandes charlas, pero no creo que haya perdón”, agregó en entrevista con Radyo Gol de Turquía.

Hay que indicar, que Cueva fue separado del primer plantel de Yeni Malatyaspor al arribar a Turquía después de disputar los choques ante Chile y Argentina.

De momento, el exvolante de Alianza Lima y Sao Paulo continúa ejercitándose en solitario a la espera que se defina su futuro en el club turco, donde ha jugado ocho partido en el campeonato local.

