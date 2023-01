Renato Tapia fue titular en el duelo por la Copa del Rey. | Fuente: @RCCelta/

UD Ibiza, de Segunda B, ha dado la gran sorpresa de la Copa del Rey al eliminar a un Primera, el Celta de Vigo (5-2), en un partido controlado por los ibicencos, salvo en el tramo final, cuando el equipo vigués reaccionó con la entrada al campo de Santi Mina, Denis Suárez y Brais Méndez.Celta, como temía su entrenador, el argentino Eduardo Coudet, tardó muchos minutos en adaptarse al césped sintético de Can Misses, circunstancia que aprovechó el Ibiza para encarrilar la eliminatoria con tres goles en 28 minutos.Los dos primeros fueron de Sergio Castel; el tercero, de Javi Pérez.El equipo vigués afrontó el choque sin sus principales estrellas Iago Aspas, Nolito, lesionados, ni tampoco con Santi Mina y Denis Suárez, ambos en el banquillo.Coudet alineó en el once inicial a jugadores del filial (Fontán, Carreira, Baeza y Lautaro) mezclados con futbolistas del primer equipo con menos minutos.La unidad B del Celta fue víctima de un Ibiza que jugó sin complejos, justificando su buen momento en el campeonato de Segunda B, en el que marcha líder invicto.Con 4-1 en el marcador (marcó Manu Molina de penalti), el equipo insular se vio con el pase a la siguiente ronda en el bolsillo, pero Santi Mina estuvo a punto de estropear la fiesta local al establecer el 4-2 y disponer de un penalti para el 4-3 a falta de diez minutos para el final.El delantero vigués lanzó a la derecha del portero Germán, quién le adivinó la intención. Fue la última gran ocasión visitante, que vio como en una contra Ángel Rodado establecía el 5-2 definitivo en el tiempo de descuento. (EFE)

Ficha técnica:

5-UD Ibiza: Germán; Fran Grima (Pardo, min. 75), Rubén, Goldar, Morillas; Davo, Manu Molina, Javi Pérez (Mateo, min. 70), Javi Lara (Cirio, min. 75); Castel (Rodado, min. 65) , Kike López (Ekain, min. 65).2-Celta de Vigo: Iván Villar; Carrera, Aidoo, Fontán, Aarón Martín; Tapia, Beltrán (Brais Méndez, min. 63), Okay (Denis Suárez, min. 63) Baeza (Santi Mina, min. 63), Emre Mor (Alfonso González, min. 62) y Lautaro (Holsgrove, min. 80)

Renato Tapia formar parte del plantel que viajó a enfrentar al UD Ibiza | Fuente: @RCCelta

LA PREVIA

La UD Ibiza, líder del Grupo 3 de Segunda B -tercera categoría del fútbol español-, intentará este martes prolongar su sueño en la Copa del Rey ante el Celta de Vigo del argentino Eduardo 'Chacho' Coudet en una eliminatoria a partido único que se jugará en el estadio municipal de Can Misses, de césped artificial, ante unos 500 espectadores.La visita del equipo vigués, octavo en la clasificación de LaLiga Santander, ha despertado una gran expectación en Ibiza, que hace un año ya vivió una noche copera de gran pasión futbolística con la visita del FC Barcelona.La UD Ibiza afrontará la visita en calidad de líder invicto en su grupo de Segunda B, tras seis victorias y dos empates en ocho jornadas. El club ha anunciado que se aplicarán en los accesos a Can Misses todas las medidas de prevención sanitaria exigidas por las autoridades. El pasado 2 de enero, la entidad informó en un comunicado de un positivo que afecta "a un trabajador que nunca ha estado en contacto con el resto de la plantilla ni con el staff".Esa circunstancia obligó a los jugadores y cuerpo técnico a someterse a pruebas de antígenos y PCR, todas ellas con resultado negativo.El Celta, pendiente de la lesiones de Iago Aspas y Nolito, sufridas en la derrota ante el Real Madrid en el Alfredo di Stéfano, afronta un partido en el que Coudet podría hacer debutar al lateral izquierdo Aarón Martín, primer refuerzo invernal.Coudet hará rotaciones, pensando en el choque del próximo viernes contra el Villarreal. Los menos habituales tendrán su oportunidad, caso de Aidoo o Fran Beltrán. Fijos en el once sólo parecen el portero Iván Villar, el recién llegado Aarón Martín y el mediocentro peruano Renato Tapia, que no podrá jugar ante los de Unai Emery por sanción. (EFE)

UD Ibiza vs. Celta de Vigo: alineaciones probables.

UD Ibiza: Germán Parreño; Fran Grima, José Antonio Pardo, David Goldar, Rubén González; Kike López, Manu Molina, Sibo, Cirio; Sergio Castel, Ángel Rodado.Celta: Iván Villar; Sergio Carreira, Aidoo, Fontán, Aarón Martín; Tapia; Fran Beltrán, Brais Méndez, Emre Mor; Lautaro o Baeza y Mina.Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano).

