Carlos Zambrano marcó su primer gol con Boca ante Independiente | Fuente: Boca Juniors

Boca Juniors e Independiente empataron 1-1 por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, el pasado domingo. El único gol xeneize lo marcó el peruano Carlos Zambrano.

Este lunes, un día después del encuentro, el club argentino publicó, en su canal oficial de Youtube, una entrevista al zaguero, respecto a su rendimento actual, su percepción sobre los partidos sin público, sus objetivos con la camiseta azul y oro, entre otros temas.

Sobre su momento con el equipo, el 'León' afirmó que aún no alcanza su mejor versión. "Todavía, sé que me falta mucho más. Llevo prácticamente un año (...) Me siento muy cómodo en el grupo. Sé que puedo dar mucho más y eso espero, tratar de aportarle mucho más al grupo", afirmó.

Carlos Zambrano también se refirió al hecho de jugar sin gente en las tribunas. "Es algo que nos sorprende hasta el día de hoy. Esperamos que se reanude el fútbol en tema del público. Tuve la oportunidad de jugar un día con público y es algo impresionante el empuje que te da. Jugar sin público es como jugar un amistoso. No es por menospreciar los partidos, pero con hinchada sería distinta la Bombonera", agregó.

Sus expectativas

En el canal de Youtube de Boca Juniors, el jugador de la Selección Peruana también habló sobre su adaptación al fútbol argentino. "A mí me ha costado mucho, nunca había jugado en Sudamérica. El nivel de Argentina es distinto al de mi país, es más exigente. En Europa es totalmente distinto, no es tan intenso, tan cortado. Me sentía cómodo (en Europa), pero quería nuevos aires. Llegar a Boca fue un plus muy grande para mí, siempre quise exigirme más y pienso que en esta liga me estoy exigiendo más", mencionó.

Finalmente, contó cuál es su máxima aspiración con el equipo xeneize. "(Mi sueño es) Ganar la Libertadores. Sé que hace muchos años no se gana. Tenemos a un paso también el tricampeonato", finalizó Carlos Zambrano.

El próximo partido de Boca Juniors será este sábado 3 de abril ante Defensa y Justicia. El equipo de Miguel Ángel Russo enfrentará a los dirigidos por Sebastián Beccacece a partir de las 4:30 pm. (hora peruana) en la Bombonera.

